Belgique-Portugal: Thorgan Hazard estime que son frère aurait dû être nommé joueur du match

Buteur décisif pour la Belgique face au Portugal (1-0) en 8eme de finale de l’Euro 2021 dimanche à Séville, Thorgan Hazard a été sacré "Homme du match." Une récompense qui aurait dû revenir, selon lui, à son frère, Eden, très en vue avant de sortir sur blessure.

La réussite de la Belgique, c’est avant tout une affaire de solidarité et... de fraternité. La preuve avec les frères Hazard. Dimanche à Séville, Thorgan et Eden ont activement participé à la qualification des Diables Rouges pour les quarts de finale de l’Euro 2021 aux dépens du Portugal (1-0). Le premier a offert la victoire à son équipe d’une magnifique frappe avant la pause. "Sur mon but, j'ai tenté ma chance, a commenté le joueur du Borussia Dortmund au micro de la RTBF. J'ai un bon ballon et dans ces matches, il faut forcer la chance. On élimine les champions en titre, ce fut très compliqué. Dans un tournoi, pour aller au bout, il faut savoir souffrir. Chacune des deux équipes attendait l'erreur de l'autre."

"Il a été extraordinaire"

Si Eden Hazard n’a pas marqué, il a en revanche été plus en vue que lors de ses dernières sorties. Une montée en puissance gâchée par sa sortie sur blessure à la cuisse droite. Pour Thorgan Hazard, élu homme du match, la récompense aurait dû être décernée au capitaine belge : "Avec la blessure de Kevin (De Bruyne), c'est le point négatif de la soirée, regrette Thorgan. On verra demain (lundi). Pour moi, l'homme du match, c'est (mon frère) Eden. Il a mobilisé la défense portugaise et a été extraordinaire."

Peu épargné par les pépins physiques depuis deux ans, l’intéressé était dans le flou pour la suite de la compétition : "Je verrai demain mais je pense que j’ai un truc. Je me suis fait mal. Une petite douleur dans l’ischio. On va bien analyser la blessure mais je ne sais pas si je serai absent pour le quart. Je suis là comme capitaine, pour soutenir l’équipe. Un rôle important même si je ne suis pas sur le terrain. Dans tous les cas je vais rester auprès du groupe." La Belgique affrontera l’Italie à Munich vendredi (21h) pour une place en demies.