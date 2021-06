Contre la Croatie, l'Angleterre réussit son entrée à l'Euro et c'est historique

L'Angleterre a remporté son choc face à la Croatie ce dimanche, grâce à un but de Raheem Sterling. Les Anglais qui gagnent leur premier match du tournoi continental, c'est une première.

Un score logique et classique de 1-0, un seul but signé Raheem Sterling à la 57e minute... rien de si étonnant finalement ce dimanche, dans la victoire de l'Angleterre contre la Croatie. En fait si: c'est la première fois que les Anglais signent une victoire pour leur entrée en lice à l'Euro. Un petit événement dans la chaleur de Londres.

Si alléchant sur le papier, ce choc contre les Croates s'est finalement avéré décevant. Est-ce la température ou cette impression laissée par le vice-champion du monde déjà contre la Belgique en match de préparation... Quoi qu'il en soit, les joueurs de Gareth Southgate ont dominé leur sujet et en ont été récompensés. Tout comme Sterling, très actif et qui a trouvé la faille peu avant l'heure de jeu sur un superbe service de Kalvin Phillips.

Sterling a répondu sur le terrain

"J'ai toujours dit que si je jouais à Wembley dans une grande compétition, je marquerais. Je devais marquer dans mon jardin et je suis ravi de l'avoir fait. Il y a beaucoup de raisons différentes qui expliquent pourquoi je n'ai pas marqué pour mon club (ces derniers semaines) mais tout cela ne compte plus, maintenant, insiste le buteur du jour. Je suis ici avec l'Angleterre, je prends du plaisir dans mon football et je suis juste ravi d'avoir marqué."

La titularisation du joueur de Manchester City, moins en vue ces derniers mois en club, faisait d'ailleurs jaser. "Est ce que je l'ai justifiée? J'essaie, répond-il. C'est super de démarrer avec une victoire et on espère s'appuyer dessus. Cela a été une longue saison pour moi, j'étais impatient d'être ici et de commencer à jouer avec l'Angleterre parce que je savais que ce serait une expérience positive."