Croatie-Espagne: l'énorme boulette du gardien espagnol Unai Simon en 8e de l'Euro

Les Espagnols ont encaissé un but gag, lors du huitième de finale de l'Euro 2021 contre la Croatie ce lundi. Le gardien Unai Simon a complètement manqué son contrôle et a permis l'ouverture du score des Croates.

Les Espagnols venaient tout juste de se procurer une grosse occasion grâce à Morata et c'est pourtant les Croates qui ont ouvert le score quelques secondes plus tard, à la 20e minute de leur huitième de finale de l'Euro. Car sur une passe en retrait de Pedri, le gardien Unai Simon s'est complètement manqué. Il a raté son contrôle et a laissé filer le ballon dans sa cage. Terrible coup du sort pour la Roja, qui voit ainsi son adversaire ouvrir le score.

Alors qu'ils étaient jusque-là dominés, les coéquipiers de Luka Modric ont été réveillés par ce but et semblent depuis remobilisés, aussi poussés par des supporters croates venus en nombre à Copenhague. La rencontre s'est ensuite (enfin) emballée.

Le vainqueur de la rencontre affrontera la France ou la Suisse en quart de finale, mardi.