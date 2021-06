Danemark-Belgique: Poulsen marque le deuxième but le plus rapide de l’histoire de l’Euro

En marquant après 99 secondes de jeu face à la Belgique, le Danois Yussuf Poulsen est entré dans l’histoire de l’Euro. Son but est le deuxième plus rapide de la compétition, depuis sa créaction en 1960.

Un début canon. Le Danemark a parfaitement réussi son entame de match face à la Belgique ce jeudi, en ouvrant le score très tôt dans la rencontre. L’attaquant Yussuf Poulsen a trompé Courtois après seulement 1 minute 39 de jeu, profitant d’une erreur de relance de Jason Denayer. Chrisitan Eriksen ne pouvait pas rêver d’un meilleur hommage.

À la pause, les Danois menaient 1-0 et la Belgique s’en sortait presque bien tant elle avait souffert, notamment dans les premières minutes de jeu. Mais l’entrée en jeu de De Bruyne, auteur d’une passe décisive pour Thorgan Hazard, a remis les Diables Rouges sur de bons rails à l'entame de la seconde période (1-1).

Kirichenko buteur après 1'05 en 2004

Comme le révèle Opta, l’œuvre de Poulsen devient ce soir le deuxième but le plus rapide de l’histoire de l’Euro après celui de Dmitri Kirichenko avec la Russie en 2004. Face à la Grèce, future vainqueure du tournoi, il s’était distingué après 65 secondes de jeu seulement en phase de poule.

Le but le plus rapide de la dernière Coupe du monde, en 2018, avait déjà été inscrit par le Danemark, après 57 secondes face à la Croatie en huitièmes de finale par l'intermédiaire de Jorgensen. Hakan Sukur, buteur face à la Corée du Sud dans le Mondial 2002 après 11 secondes, reste loin devant et détient un record presque imbattable.