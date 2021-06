Danemark: Eriksen a envoyé un message dans le groupe WhatsApp de l’Inter

Le directeur sportif de l’Inter Milan Giuseppe Marotta a indiqué que Christian Eriksen, victime d’un grave malaise samedi durant le match de l'Euro Danemark-Finlande (0-1) à Copenhague, a rassuré ses partenaires en envoyant un message sur leur groupe WhatsApp.

Immense frayeur samedi soir dans le monde du foot. Et notamment du côté de l’Inter Milan, le club de Christian Eriksen. Le très grave malaise du numéro 10 du Danemark, sur le terrain, en plein match face à la Finlande dans le cadre de l’Euro, a provoqué une onde de choc énorme au sein de Nerazzuri. Et si la saison des néo-champions d’Italie est terminée, le lien n’est pas rompu entre les joueurs qui ont immédiatement fait part de leur émotion et de leur inquiétude dans un groupe WhatsApp. "Les joueurs sont très proches et on a immédiatement communiqué entre nous après avoir vu les images, a indiqué Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter, au micro de la Rai. On ne voulait pas être trop invasif, on a essayé de respecter son rétablissement une fois qu’on a été rassurés."

Les Intéristes rassurés par Eriksen et le staff danois

Alors que les informations rassurantes tombaient au compte-goutte en provenance de l'hôpital de Copenhague, les Intéristes ont eu des nouvelles directes de leur partenaire: "Il y a 10 minutes, Eriksen lui-même a envoyé un message sur le groupe WhatsApp", a indiqué Marotta. Le directeur sportif s’est dit "optimiste" sur l’état de santé du milieu de terrain de 29 ans. "Le staff danois nous a dit que la situation était sous contrôle."

Egalement rassurés par leur équipier avec lequel ils ont pu échanger, les joueurs danois ont repris le match face à la Finlande, mais se sont inclinés 1-0. Anecdotique finalement.