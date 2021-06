Danemark: Eriksen pourra (presque) voir le match contre la Belgique de sa chambre

Cinq jours après l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen contre la Finlande, le Danemark affrontera la Belgique jeudi lors de l'Euro. A Copenhague, et à quelques centaines de mètres de l'hôpital où se trouve le milieu de terrain.

Après le drame, après le soulagement, après l'émotion, le football va reprendre ses droits. Forcément perturbé dans son début d'Euro par l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen contre la Finlande samedi dernier (défaite 1-0), le Danemark va disputer son deuxième match de poule jeudi, à Copenhague contre la Belgique (18h).

A la veille de la rencontre, le sélectionneur Kasper Hjulmand est revenu en conférence de presse sur les derniers jours très, très particuliers. Et a laissé entendre sa volonté de passer à autre chose. "On se réjouit de pouvoir enfin jouer ce match, a-t-il indiqué. Les joueurs et moi avons progressé depuis ce qu’il s’est passé. On est plus souvent animés par des bons sentiments que des mauvais, et on veut en rajouter demain. Bien sûr, on pense à Christian, nous sommes heureux qu’il aille bien. Nous allons jouer pour lui mais aussi pour nous-mêmes, pour notre identité, pour tout le pays, pour tout le Danemark, qui a vécu ces événements avec nous."

"Il faudra être prêts pour jouer un match de football"

Et Hjulmand d'évoquer la préparation: "Le premier jour, la situation n’était évidemment pas normale, reconnaît le technicien. Mais dès le lendemain, on a essayé de retrouver de la normalité, on a eu des journées bien structurées, on est retournés sur le terrain d’entraînement, on a fait des réunions, un pas après l’autre. La chose la plus importante, c’est de prendre chaque moment comme il vient. On a avancé dans la bonne direction je crois, hier nous avons fait une bonne séance d’entraînement."

Mais la clé d'un bon résultat face à la Belgique ne sera pas que footballistique. Elle sera aussi mentale. "Ce sera émouvant de revenir au Parken, on sait que nous aurons un soutien incroyable de la part de nos supporters, prévient-il. Il faut se préparer pour ces émotions. Dès le coup d’envoi, il faudra être prêts pour jouer un match de football."

Un match qu'Eriksen ne devrait pas manquer. "Je pense qu’il mettra son maillot pour regarder la rencontre, raconte Hjulmand. D’ailleurs, l’hôpital est juste à côté du Parken, il peut voir le stade quand il regarde par sa fenêtre. Ce sera une situation forcément particulière pour lui."