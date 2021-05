Equipe de France: Benzema est arrivé à Clairefontaine

5 ans et demi après son dernir passage, l'attaquant du Real Madrid retrouve le camp de base de l'équipe de France.

L'attaquant Karim Benzema, de retour après une mise à l'écart de plus de cinq ans, a rejoint le camp d'entraînement de l'équipe de France mercredi midi à Clairefontaine-en-Yvelines pour le début de la préparation à l'Euro. Il a rapidement salué les supporters et journalistes présents.

L'avant-centre du Real Madrid est arrivé aux alentours de 12h15 à l'entrée du camp de base des Yvelines, adressant un pouce levé et un clin d'oeil aux sept supporters venus guetter son arrivée et celle des autres Bleus. Avant lui, Corentin Tolisso et Lucas Digne s'étaient présentés à Clairefontaine, avec une légère avance sur l'heure d'arrivée officielle prévue à 13h00.

Vingt-deux joueurs sont attendus mercredi. Ils seront rejoints plus tard par Paul Pogba, engagé en soirée avec Manchester United contre Villarreal en finale de la Ligue Europa, ainsi que Kurt Zouma, N'Golo Kanté et Olivier Giroud, qualifiés pour la finale de la Ligue des champions samedi.