Equipe de France en direct: Macron s'excuse auprès de Mbappé pour la blague sur le transfert

Venu à la rencontre des joueurs de l'équipe de France ce jeudi à Clairefontaine, le président de la République Emmanuel Macron a remercié Kylian Mbappé pour sa photo de vacciantion. Il a aussi demandé "pardon" pour la fausse rumeur de transfert lancée dernièrement dans une vidéo avec les YouTubeurs Mcfly et Carlito.

Une référence directe à la fausse annonce récemment faite dans une vidéo avec les célèbres YouTubeurs Mcfly et Carlito. Invité par les deux compères à se livrer à un concours de vraies et fausses anecdotes, le dirigeant avait prétendu "s'occuper de la carrière" du buteur du PSG, et avoir organisé son transfert... à l'OM (club dont le président de la République est un supporter assumé). Ce que Mbappé avait évidemment démenti avec le sourire dans cette même vidéo.