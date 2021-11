Espagne: Morata a été touché par les sifflets reçus à l’Euro

Pendant l’Euro 2021, Alvaro Morata a souvent été pointé du doigt pour son manque d’efficacité face au but. À tel point que le buteur a été la cible de nombreux sifflets pendant la compétition. Des évènements sur lesquels l’Espagnol est revenu pour El Pais.

Depuis quelques années, Alvaro Morata (29 ans) est souvent décrié pour son manque d’efficacité face au but, et ses nombreux hors-jeux sifflés. Des faits qui se sont encore plus avérés lors de l’Euro 2021 avec l’Espagne où le buteur a eu du mal à se montrer dangereux. Même si ce dernier comptait trois buts en six matchs pendant la compétition.

Ces ratés avaient agacé des fans de la Roja qui avaient sifflé le joueur formé au Real Madrid. Dans un entretien pour El Pais, l’attaquant est revenu sur ces actes: "C’est désagréable pour n’importe qui (…) Il n’y a personne de parfait, nous ne sommes pas des machines, je sais ce qu’on attend de moi ici. Tout ce qui est critique par respect ou qu’on me siffle ne peut pas me mettre en colère, même si ça me dérange".

Morata a également souligné un manque d’éducation chez certaines personnes: "Ce n’est pas une bonne éducation, j’ai vu des enfants avec des parents et ceux-ci avaient des visages en colère et c’est ce que leur fils apprend". Même si l’attaquant aux deux buts en onze matchs de Serie A avec la Juventus se veut rassurant pour l’avenir: "Je pense que quelque chose est en train de changer, que les gens se rendent compte qu’il y a des limites".

Le spleen de Morata pendant l’Euro

Durant l’entretien, l’Espagnol a expliqué à quel point cette situation difficile pesait sur son moral: "Il y a eu des moments où je me suis réveillé dans la pièce et je n’avais envie de rien faire".

Tout en dévoilant comme il arrivait à retrouver de l’énergie avant les rencontres: "Jusqu’à ce que je descende prendre mon petit-déjeuner et que je vois mes collègues ou que je parle à ma femme au téléphone et que je retrouve le désir de tout".

Convoqué par le sélectionneur Luis Enrique pour les matchs de qualifications du Mondial 2022 face à la Grèce (11/11) et la Suède (14/11), Morata aura à cœur d’être clinique devant les cages.