Espagne-Suède en direct: Espagnols et Suédois n'ont pas été épargnés par le Covid-19

Busquets devrait pouvoir reprendre l’entraînement collectif demain

Le capitaine de la sélection espagnole est attendu, ce mardi, au centre d’entraînement Las Rozas 10 jours après avoir été testé positif au coronavirus. Le joueur du FC Barcelone effectuera, par précaution, un nouveau test Covid mais une fois que le délai de 10 jours d’isolement est passé, un joueur est considéré comme apte à reprendre l’entraînement collectif et la compétition, ce qui sera le cas pour le milieu de terrain catalan. Busquets s’est d’ailleurs entraîné de manière individuelle, chez lui, depuis son test positif. Il ne ressent plus de symptômes. Et le staff de la sélection explique qu’il a pu travailler sérieusement pendant sa mise à l’écart forcée. Luis Enrique ne s’est, à aucun moment, posé la question d’un remplacement de son joueur. "Ce n’est pas que je veux l’attendre, c’est que je VAIS l’attendre", avait clarifié le sélectionneur d’emblée. Luis Enrique considère Busquets comme un joueur majeur, très expérimentée, de confiance, et donc indispensable à son groupe. Busquets est forfait pour le match Espagne-Suède ce lundi soir.