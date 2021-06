Euro 2021: à l'isolement pour une semaine, Mount et Chilwell pourraient manquer les 8es

Cas contacts de l'Ecossais Billy Gilmour, les internationaux anglais Mason Mount et Ben Chilwell resteront à l'isolement jusqu'au lundi 28 juin inclus, selon leur fédération. Ils pourraient donc manquer les 8es de finale de l'Euro 2021.

On en sait plus sur le traitement réservé à Mason Mount et Ben Chilwell. Lundi, la Fédération anglaise (FA) avait annoncé la mise à l'isolement des deux internationaux après le test positif au coronavirus de l'Ecossais Billy Gilmour, leur coéquipier à Chelsea, avec lequel ils avaient échangé vendredi dernier en marge d'Angleterre-Ecosse (0-0) à l'Euro. Une mesure sanitaire qui sera appliquée... jusqu'au lundi 28 juin inclus.

"Le duo va s'isoler du reste du groupe participant à l'Euro (...) jusqu'à lundi prochain, précise la FA ce mardi dans un nouveau communiqué. Cette décision a été prise en concertation avec les autorités sanitaires. (...) D'ici là, Chilwell et Mount s'entraîneront individuellement dans des zones privées de la base d'entraînement anglaise de St. George's Park, le reste de l'équipe y retournant après le match de ce mardi soir contre la République tchèque à Wembley."

Pour qu'ils jouent le huitième, l'Angleterre doit terminer en tête du groupe D

Concrètement, cela signifie que les deux joueurs de Chelsea vont manquer le dernier match de poule contre les Tchèques ce mardi (21h), mais peut-être aussi le 8e de finale de l'Angleterre. Si les Three Lions terminent 3es du groupe D, ils pourraient en effet jouer le dimanche 27 juin. S'ils terminent 2es, leur huitième tombera le lundi 28 juin - dernier jour de l'isolement. Seule la première place (et un scénario comme troisième), qui déboucherait sur un 8e le mardi 29 juin à Wembley, permettrait donc à Chilwell et Mount d'être de la partie.

Le latéral gauche, laissé en tribunes lors du premier match contre la Croatie (1-0), puis sur le banc face à l'Ecosse, n'a pas encore joué une minute dans cet Euro. Mais le milieu offensif a lui disputé l'intégralité des deux rencontres.