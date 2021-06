Euro en direct: et si la Belgique qualifiait la France?

Bienvenue dans le live Euro! Quatre équipes ont déjà validé leur billet pour les huitièmes de finale: l'Italie, le pays de Galles, la Belgique et les Pays-Bas. Les groupes B et C vont rendre leur verdict ce lundi. Dans le groupe B, la Finlande (opposée à la Belgique), la Russie et le Danemark (qui s'affrontent) se battront pour les autres places qualificatives. Dans le groupe C, derrière les Pays-Bas, déjà assurés de la première place, l'Ukraine et l'Autriche seront opposés pour la deuxième place.