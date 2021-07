Euro 2021: des débordements à Londres après la qualification de l’Angleterre

Des centaines de supporters anglais ont fêté la qualification des Three Lions pour les demi-finales de l’Euro 2021 dans les rues de Londres, donnant lieu à des affrontements avec les forces de police. Deux policiers ont été blessés.

Scènes de joie… et de chaos dans la nuit de samedi à dimanche à Londres. Si c’est à Rome que l’Angleterre a décroché son billet pour les demi-finales de l’Euro 2021 après sa victoire tranquille face à l’Ukraine (4-0), la qualification a été célébrée aussi du côté de Londres. Des centaines de fans des Three Lions sont spontanément sortis dans les rues de la capitale anglaise pour fêter le triomphe des joueurs de Gareth Southgate. Mais la situation a vite dérapé. Comme le rapporte le Daily Mail qui s’appuie sur plusieurs vidéos, des affrontements ont opposé certains supporters aux forces de l’ordre dans plusieurs quartiers de Londres, notamment dans les rues de Leicester Square.

Deux policiers blessés, neuf interpellations

La police a eu beaucoup de difficultés pour disperser les fans avant le retour au calme dans la nuit. Deux policiers ont été blessés lors de ces affrontements. Selon Sky Sports, la police a procédé à neuf interpellations. Trois individus arrêtés sont soupçonnés d’avoir agressé un policier et quatre d’avoir provoqué des troubles à l'ordre public. "Nous voulons que les gens puissent profiter de l’Euro en toute sécurité, a indiqué Jane Connors, l’une des responsables des forces de l’ordre britanniques. Nous continuerons à mettre en place des mesures pour assurer la sécurité du public et réagir efficacement à tout incident." Londres et le stade de Wembley accueilleront les deux demi-finales et notamment Angleterre-Danemark mercredi soir, ainsi que la finale dimanche.