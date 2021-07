Euro 2021: doutes sur Phil Foden pour la finale Italie-Angleterre

A la veille de la finale de l'Euro 2021 entre l'Angleterre et l'Italie, Phil Foden n'a pas participé au dernier entrainement des Three Lions à cause d'un problème physique.

Lors du dernier entraînement de l'Angleterre avant la finale de l'Euro 2021 contre l'Italie (dimanche à 21h), Phil Foden n'a pas pris part à la séance. Selon les informations de Sky Sports, le joueur de Manchester City a été ménagé après un avoir reçu un coup.

Auteur d'une grande saison avec son club, il n'a pas le même rayonnement avec la sélection anglaise: seulement trois matchs joués, soit 159 minutes, depuis le début de la compétition. Pour le moment, le staff technique de Gareth Southgate ne serait pas trop pessimiste mais prudent quant à une participation de Phil Foden à la finale.

55 ans d'attente pour l'Angleterre

Dimanche soir contre l'Italie, devant 60.000 spectateurs à Wembley acquis à leur cause, l'Angleterre aura l'occassion de remporter son premier titre européen après 55 ans d'attente. Pour l'heure, la sélection anglaise ne compte qu'un titre majeur à son palmarès, avec la Coupe du monde 1966.