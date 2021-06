Euro 2021: fin d'une folle série pour l'Italie, qui encaisse son premier but depuis 11 matchs

Si l'Italie s'est qualifiée ce samedi pour les quarts de finale de l'Euro 2021, elle l'a fait après de grosses frayeurs et une prolongation contre l'Autriche (2-1 ap). Et en encaissant son premier but depuis 1168 minutes.

Wembley a assisté ce samedi à la première prolongation de cet Euro 2021, en huitième de finale: un match qui a vu la qualification dans la douleur de l'Italie face à l'Autriche (2-1 ap). Les joueurs de Roberto Mancini, tenus en échec à 0-0 à la fin du temps réglementaire, ne stoppent donc pas leur série de match sans défaite (31 rencontres).

La Nazionale n'a plus perdu depuis le 10 septembre 2018 et son match contre le Portugal. Par contre, fin de série dans un autre domaine: les buts encaissés. Cela faisait 11 matchs que les Italiens n'avaient plus céder contre un adversaire. La dernière fois, c'était en octobre dernier, avec un 1-1 contre les Pays-Bas. Sasa Kalajdzic a donc mis fin à 11 matchs et 1168 minutes sans prendre le moindre but pour l'Italie.

Le match aura en tout cas causé bien des sueurs froides aux supporters italiens. Leur équipe, si séduisante depuis le début du tournoi et plus largement depuis la prise de fonctions de Roberto Mancini, a eu toutes les peines possible à faire sauter le verrou autrichien.

"Il fallait bien qu'on en prenne un"

"On a mérité de ramener cette victoire, même si on prend ce but en fin de match. Il fallait bien qu'on en prenne un, note le sélectionneur italien sur la Rai. En première période, on aurait pu marquer. En seconde, on a souffert physiquement, mais à la fin on gagne, et on l'a mérité. On a gagné ce match grâce aux joueurs venus du banc, entrés avec la mentalité qu'il fallait, et ils ont trouvé le moyen de résoudre ce match. Federico et Pessina ont été très bons, on savait que ce serait un match difficile. Un match aussi difficile peut nous faire du bien. Les matchs peuvent aller mal, mais on a mis la volonté." Pour une place en quart, contre la Belgique ou le Portugal.