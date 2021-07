Euro 2021: "Finally!" la presse anglaise jubile après la qualification de l’Angleterre pour la finale

La joie de Harry Kane et de ses partenaires des Three Lions s’affiche à la Une de tous les journaux anglais ce jeudi matin, au lendemain de la qualification de l’Angleterre pour la finale de l’Euro 2021. Vainqueur du Danemark après prolongation, la sélection anglaise briguera son premier titre depuis 1966 dimanche contre l’Italie.

"Probablement la meilleure sensation au monde…" A l’image du tabloïd The Sun, la presse anglaise ne fait pas dans la demi-mesure pour célébrer la qualification de l’Angleterre pour la finale de l’Euro 2021. Mercredi soir à Wembley, l’équipe de Gareth Southgate a battu le Danemark 2-1 après prolongation, décrochant sa première finale d’une compétition majeure depuis la Coupe du monde 1966.

"Ça valait le coup d’attendre" savoure Metro. "Est-ce le plus grand rêve de tous les temps", s’interroge le Daily Star. Pour The Times, "l’Angleterre écrit l’histoire". Les journaux s’en donne aussi à cœur joie avec les jeux de mot avec "finale". "Finally!" ("Finalement") titre le Daily Star. "Finally there" ("on y est enfin") jubile Metro.

"Harry-Lujah !"

Si on ne trouve aucune trace, en Une, de la double polémique qui entoure le penalty sifflé salvateur en faveur des Three Lions, Harry Kane, est célébré comme il se doit dans la plupart des tabloïds britanniques. "King Kane", "Kane you believe it?" (est-ce que vous pouvez y croire ?") s’amuse le Daily Mail. Le capitaine anglais est aussi salué avec en home du site internet : "Harry-Lujah !".

9,5/10 pour Kane

Pas de nuance non plus pour les notes. Le joueur de Tottenham hérite d’un étonnant 9,5/10 alors que le Guardian, plus mesuré, accorde sa meilleure note, 8/10 à Kane mais aussi à Sterling, à l’origine des deux buts des Three Lions et au solide défenseur Kyle Walker. Dithyrambique ce jeudi matin, la presse le sera-t-elle encore davantage lundi matin au lendemain de la finale face à l’Italie ? Rien n’est moins sûr.