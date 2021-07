Euro 2021: le craquage d’un journal espagnol après Italie-Espagne

Le sort de la demi-finale de l’Euro entre l’Italie et l’Espagne (1-1, 4 tab 2) mardi est évidemment vécue de façon différente par la presse des deux pays. Le journal madrilène As ne digère pas et use d’un juron italien en une.

L’Italie est en finale de l’Euro pour la quatrième fois de son histoire. Et c’est tout un pays qui jubile ce mercredi matin après la qualification aux dépens de l'Espagne (1-1, 4 tab 2) en demi-finale. La presse sportive salue ses héros à l’instar de la Gazzetta dello Sport qui savoure la "Fiesta" alors que Tuttosport s’emballe pour "les lions" de Roberto Mancini.

Le Corriere dello Sport va sur le terrain du divin: "Dieu est italien", lance le journal après la leçon de résilience de la Nazionale, dominée mais qui a trouvé son salut dans les tirs au but.

Pour le journal généraliste La Repubblica, "Maintenant le rêve est proche" mais "que de souffrance", clame-t-il pour résumer cette prestation très dure. Du côté de la presse espagnole, le ton est évidemment différent. Après avoir débuté la compétition sans susciter trop d’attente, la sélection l’a quittée la tête haute, sans avoir perdu (une seule victoire dans le temps réglemantaire). Pour Marca, la Roja quitte l’Euro "avec honneur".

Mundo Deportivo se contente d’un "Finito" pour sceller le sort de ce match "dominé" par la sélection. L’autre grand journal sportif catalan, Sport, regrette, pour sa part, des "adieux injustes".

La déception est plus forte encore en Une du journal As. Le quotidien madrilène use d’un juron italien pour faire part de toute sa frustration du sort de cette rencontre: "Porca miseria", que l’on pourrait traduire grossièrement par "put… de merde" ou plus modérément par "bon sang".