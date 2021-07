Euro 2021: l'UEFA dit non pour jouer la chanson "Three Lions" à Wembley avant la finale

Le morceau "Three Lions", avec son célèbre couplet "Football's coming home", ne sera pas interprété en amont de la finale de l'Euro 2021 entre l'Angleterre et l'Italie dimanche. L'UEFA a annoncé aux paroliers du tube anglophone son refus.

Dimanche soir aux alentours de 23h-23h30, il résonnera peut-être aux quatre coins du Royaume en cas de victoire anglaise face à l'Italie en finale de l'Euro 2021. Le morceau "Three Lions", tube sorti en 1996 et devenu célèbre notamment pour son couplet "Football's coming home", a de nouveau le vent en poupe chez les supporters anglais depuis le Mondial 2018. Pour autant, les paroliers n'ont pas obtenu gain de cause auprès de l'UEFA afin de l'interpréter en amont de la rencontre, dimanche à Wembley.

"Trop partisan" pour l'UEFA?

Selon Frank Skinner, l'un d'entre eux, l'instance qui régit le foot européen a refusé la demande. "L'UEFA a expliqué que c'était trop partisan et que ce n'était pas juste pour les Italiens", a-t-il commenté auprès de Sky Sports. Et d'ajouter que "pour le match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie, Andrea Bocelli avait bien chanté "Nessun Dorma" avant la partie".

Du côté de l'UEFA, on explique que le programme de la cérémonie de clôture avait déjà été finalisé et "qu'aucun élément additionnel ne pouvait être intégré à ce stade en raison du calendrier très serré et des complexités opérationnelles avant le coup d'envoi".

Que les supporters anglais se rassurent néanmoins : le morceau sera bel et bien diffusé durant l'échauffement des hommes de Gareth Southgate, comme c'est le cas depuis le début de la compétition.