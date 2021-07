Euro 2021: la grosse fête des Italiens à Rome

Les Italiens ont paradé dans les rues de Rome, ce lundi, où ils ont fêté le titre de champion d'Europe décroché face aux Anglais à Wembley, avec leurs supporters.

Le souffle d’une soirée magique, qui a sacré la Nazionale dimanche, n’est pas retombé en Italie. Au lendemain de leur victoire en finale de l’Euro, les joueurs de Roberto Mancini ont célébré avec des milliers d'Italiens qui avaient envahi les rues de Rome, paradant dans la capitale sur un bus à impériale.

Juchés sur un autobus bleu à étage, les joueurs italiens, euphoriques mais visiblement fatigués, ont brandi leur coupe en direction de leurs supporteurs, qui ont immortalisé ce moment historique avec leurs téléphones portables et brandi des drapeaux italiens.

Plus tôt dans l’après-midi, les Azzurri avaient participé à une cérémonie au palais du Quirinale, en présence du président Mattarella, avant d’être reçus au palais Chigi, plus au nord de la cité romaine, par le Premier ministre, Mario Draghi.

Berrettini au milieu des champions d'Europe

Les joueurs et le staff de la sélection italienne sont ensuite partis depuis la via del Corso pour entamer l’itinéraire choisi et prendre un bain de foule en bonne et due forme. L'enthousiasme des supporters était à son comble dans la capitale.

Le bus des Azzurri a progressé lentement et fendu la foule, Bonucci tenant le trophée au premier rang, à côté d’un invité de marque, le tennisman Matteo Berrettini, battu en finale du tournoi de Wimbledon par le Serbe Novak Djokovic.