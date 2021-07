Euro 2021: Bonucci s’est occupé de tout, même du Coca-gate

Auteur de l’égalisation pour l’Italie avant que la Nazionale ne domine l’Angleterre en finale de l’Euro 2021 dimanche à Wembley, le défenseur central de la Juventus, Leonardo Bonucci, s’est aussi permis de faire un petit clin d’œil amusant au Coca-gate en conférence de presse d'après-match.

C’est si proche et cela semble déjà tellement lointain. Souvenez-vous, la France et le Portugal n’étaient pas encore éliminés. On imaginait encore un destin en or pour les Bleus et, pourquoi pas, un nouveau succès du tenant du titre portugais. La phase de poules de l’Euro 2021 avait été marquée par des gestes à la portée symbolique de Cristiano Ronaldo et Paul Pogba.

C’est d’abord CR7 qui, au début d’une conférence de presse, avait retiré deux bouteilles de Coca-Cola du champ des caméras de télévision avant de lancer, une autre bouteille à la main : "De l'eau, pas du cola", lançant un message diététique. Puis ce fut au tour de Paul Pogba d’imiter la star portugaise, le Français se débarrassant lui de bouteille de bières. Deux initiatives contre des sponsors de l’UEFA très commentées et diversement appréciées jusqu’à ce la polémique ne s’éteigne d’elle-même.

"Elle est méritée!"

Dimanche soir, Leonardo Bonucci s’en est amusé au moment de se présenter face aux journalistes. Evidemment, dans une atmosphère d'euphorie, le contexte s’y prêtait davantage. Le défenseur de l’Italie venait tout juste d’être sacré champion d’Europe après avoir battu l’Angleterre en finale de l’Euro 2021 à Wembley. Un triomphe auquel Bonucci a largement contribué puisque c’est lui qui a égalisé et relancé la Nazionale, menée depuis la 3eme minute après un but de Shaw. Et le Coca-gate alors ?

C’est avec son trophée de "Man of the match" mais aussi une bouteille de bière et de Coca-Cola à la main que l’Italien s’est présenté en salle de presse. Après avoir posé sa récompense, l'Italien s’est assis en poussant un long soupir avant de lâcher : "Elle est méritée!" Et Bonucci de passer aux actes en buvant une gorgée de bière puis une grogée de la célèbre boisson gazeuse. Le plus sérieusement du monde.