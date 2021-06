Euro 2021: la réplique de la ville de Munich à l'UEFA après le refus d'illuminer le stade en arc-en-ciel

La municipalité de Munich va pavoiser plusieurs bâtiments de la ville aux couleurs arc-en-ciel après la décision "honteuse" de l'UEFA d'interdire l'éclairage du stade pour le match Allemagne-Hongrie prévu mercredi, a annoncé mardi le maire, Dieter Reiter.

"Nous, à Munich, nous ne nous laisserons en aucun cas empêcher d'envoyer un signal clair à la Hongrie et au monde" au sujet des discriminations visant les personnes homosexuelles, a déclaré à la presse Dieter Reiter, annonçant que l'Hôtel de ville, ou encore une tour et un moulin situés à proximité du stade Allianz Arena seraient décorés avec des drapeaux aux couleurs arc-en-ciel.

En refusant à la ville de Munich d'éclairer son stade aux couleurs arc-en-ciel en signe de protestation contre la politique de la Hongrie sur les minorités sexuelles, l'UEFA a respecté ses règles mardi, mais a déchaîné les critiques. L'UEFA assure partager totalement les valeurs de tolérance promues par cette initiative, mais en tant qu'"organisation politiquement et religieusement neutre", elle ne peut pas accepter de véhiculer un message visant spécifiquement un pays ou un gouvernement.



"Je trouve honteux que l'UEFA nous interdise, ici à Munich, d'envoyer un signal pour le cosmopolitisme, la tolérance, le respect et la solidarité avec les personnes de la communauté LGBT", a dénoncé le maire bavarois. "Nous parlons beaucoup de politique (...) Ce n'est pas de la politique mais un signal d'humanité que nous voulons envoyer", a expliqué l'édile.



D'autres initiatives de solidarité fleurissent: la chaîne privée allemande ProSieben a décidé d'habiller son logo des couleurs arc-en-ciel. Les clubs de football de Francfort et Cologne ont également annoncé qu'ils illumineraient leurs propres stades en soirée à ces couleurs. Le stade Olympique de Berlin et celui de Wolfsburg ont prévu de faire de même.