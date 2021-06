Euro 2021: la Suède se qualifie et élimine la Pologne de Lewandowski

Battue sur le fil 3-2 par la Suède, qui a pu compter sur deux buts d'Emil Forsberg, la Pologne est éliminée de l'Euro 2021. Robert Lewandowski a pourtant tenté de porter l'équipe, en inscrivant un doublé.

Malgré un raté immanquable, Robert Lewandowski a bel et bien porté son pays. Il n'a toutefois pas pu éviter la défaite et élimination. L'aventure de la Pologne à l'Euro 2021 s'est arrêtée mercredi, avec cette défaite 3-2 subie face à la Suède (déjà qualifiée au coup d'envoi). La sélection polonaise, qui a couru après le score, avait besoin d'une victoire pour se hisser en huitièmes de finale.

Pendant longtemps, ce match a semblé être un de ceux où la Pologne aurait pu attaquer des heures et des heures sans être capable de trouver le chemin des filets. Avant le deuxième but suédois, les Aigles blancs, malgré un niveau de jeu franchement insuffisant, cumulaient une dizaine de tirs et quelques situations intéressantes. Il y a surtout eu cette occasion énorme de Robert Lewandowski, qui aurait pu égaliser s'il n'avait pas trouvé deux fois la barre tranversale avec sa tête sur une même action (17e).

Dix minutes d'espoir pour la Pologne

Mais la Suède, sans être flamboyante, a su allier maîtrise et réalisme. Emil Forsberg lui a permis de prendre l'ascendant dès la 2e minute, puis lui a offert le break à la 59e sur une passe décisive de l'entrant Dejan Kulusevski. C'est après ce but du 2-0 que Robert Lewandowski a réveillé la Pologne, grâce à une superbe frappe enroulée (61e).

La dynamique de la rencontre a alors clairement basculé en faveur de la Pologne, plus entreprenante et consciente qu'il y avait encore un coup à jouer pour éviter l'élimination. Elle y a cru une première fois, quand une déviation de Jakub Swierczok a battu Robin Olsen. Mais cette égalisation à 2-2 a été refusée aux hommes de Paulo Sousa, pour un hors-jeu léger mais bien présent (66e).

Claesson a rendu la première place aux Suédois

En parfait renard des surfaces, Robert Lewandowski a fini par inscrire son doublé à la 84e minute pour offrir une fin de match palpitante aux spectateurs de Saint-Pétersbourg. Au vu des dernières actions, le troisième but polonais tant espéré était tout à fait envisageable.

Mais Viktor Claesson est venu ruiner tous ces espoirs dans le temps additionnel (90e+4). Surtout, compte tenu de la large victoire 5-0 de l'Espagne face à la Slovaquie dans le même temps, ce but tardif a permis à la Suède de sécuriser la première place du groupe E. La Pologne, elle, sort donc bon dernière de la poule, avec un seul petit point glané face à l'Espagne (1-1).