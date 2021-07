Euro 2021: le cri chambreur de Bonucci après la victoire de l’Italie face à l’Angleterre

Meilleur joueur de la finale de l’Euro, Leonardo Bonucci a laissé exploser sa joie au coup de sifflet final d’Italie-Angleterre ce dimanche à Wembley (1-1, 3 tab à 2). "It's coming to Rome" a crié le défenseur de l'Italie devant une caméra, chambrant légèrement les Anglais et leur fameux chant "It's coming home" !

Il restera comme l’un des héros de cette grande Italie. A 34 ans, Leonardo Bonucci quitte l’Euro dans la peau du meilleur joueur de la finale face à l’Angleterre à Wembley, avec le but de l’égalisation (67e) et un tir au but réussi (1-1, 3 tab à 2). Et un cri de délivrance, chambreur, quand le verdict est tombé : "It’s coming to Rome !". Une réponse au fameux chant anglais "It’s coming home", lancée juste devant une caméra, pour que le message passe bien. Cet Euro était bien pour les Italiens. L’Angleterre, privée de titre depuis la Coupe du monde 1966, voulait enfin faire la fête. Mais elle devra encore attendre.

"On l’a vraiment fait, on a réussi ! C’est incroyable, a savouré Leonardo Bonucci après la cérémonie de remise du trophée, sur BeIN Sports. Quand je repense à là où on a commencé (non qualifié pour le Mondial 2018)... Quand on est au fond du trou, on voit comment les grands hommes retrouvent des forces. Je veux dire merci à notre grand entraîneur, notre grande équipe, notre grand pays. On est plein de joie et de bonheur."

Mancini: "Nous avons été courageux, vraiment courageux"

Se relever de l’élimination en barrages pour la Coupe du monde en 2017 n’a pas été simple. Mais cette route à l’Euro non plus, avec les chocs face à Belgique en quarts (2-1), l’Espagne en demi-finales (1-1, 4 tab à 2) et donc l’Angleterre chez elle en finale. "Nous avons mérité notre victoire, a confié le compère de Leonardo Bonucci en charnière, Giorgio Chellini, sur la Rai. Nous avions senti en nous retrouvant qu'il y avait quelque chose de magique dans l'air. C'est une émotion incroyable, nous la savourons parce qu'elle est magnifique.

"Je ne sais pas quoi dire, ces garçons ont été formidables, a estimé pour sa part le sélectionneur, Roberto Mancini. Nous avons été courageux, vraiment courageux. On a encaissé ce but rapidement, cela nous a mis en difficulté, mais après on a dominé la rencontre. Ce soir nous sommes heureux, c'est important pour tout le monde, pour tous les supporteurs. J'espère qu'ils font la fête (en Italie)." Il peut être rassuré, à Rome et ailleurs, la nuit est belle.