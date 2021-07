Euro: l’UEFA envisage une compétition à 32 équipes

Selon l’agence Associated Press, l’UEFA réfléchit actuellement à la possibilité d’élargir la compétition de 24 à 32 équipes.

Toujours plus de matchs à l’Euro, tel est le souhait d’Aleksander Ceferin et des dirigeants de l'UEFA. Cinq après le passage de 16 à 24 équipes à l’Euro 2016, organisé en France, l’UEFA étudie désormais la possibilité d’élargir son tournoi continental à 32 équipes, rapporte Associated Press (AP) ce dimanche.

L’UEFA aurait commencé à plancher sur la faisabilité d’une telle opération. Celle-ci aurait des répercussions importantes, notamment sur le processus de qualification, qui devrait être revu et corrigé en conséquence, à moins qu’il ne soit carrément supprimé.

48 équipes à la Coupe du monde 2026

32 équipes, soit plus de la moitié des 55 nations membres de l’UEFA participeraient au tableau final, ce qui limiterait encore davantage l’intérêt sportif des qualifications dans leur format actuel, avec des sélections réparties en dix groupes. La possibilité d'organiser des tournois de pré-qualification pour éliminer les nations les plus faibles aurait été évoquée lors de réunions selon des sources citées par AP.

L'UEFA pourrait aussi s'appuyer sur la popularité précoce de la nouvelle Ligue des nations, qui pourrait, à terme, et dans une nouvelle configuration, remplacer le système de qualification.

L’UEFA souhaiterait passer à 32 équipes pour lisser le format actuel de l'Euro, avec huit groupes de quatre (contre six groupes de quatre à l’Euro 2020) où seuls les deux premiers seraient qualifiés pour les huitièmes de finale. En élargissant la compétition, l'UEFA suivrait la voie de la FIFA, qui élargit la Coupe du monde de 32 à 48 équipes à partir de 2026.

Il n'y a pas de calendrier précis quant à la date à laquelle l'UEFA pourrait décider d'élargir le championnat européen, précise AP. La finale de l'Euro 2020 opposera l'Italie et l'Angleterre à Wembley, ce dimanche (21h).