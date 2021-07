Euro 2021: le puissant message de Rashford, victime d’insultes racistes après son tir au but manqué

L'attaquant anglais Marcus Rashford a pris la plume et répondu aux attaques racistes dont il est victime depuis dimanche soir, dans un long et puissant message.

Marcus Rashford ne se laissera pas abattre par les torrents de haine qui ont déferlé sur sa personne depuis dimanche soir et la séance de tirs au but perdue face à l’Italie en finale de l’Euro, à Wembley. Sacrilège pour les imbéciles. Parce qu’il a eu le malheur de toucher le poteau sur sa propre tentative, alors qu’il n’avait pas joué du match, Gareth Southgate ayant choisi de le faire entrer sur la pelouse dans les ultimes secondes de la prolongation, le jeune joueur de Manchester United a récolté des injures racistes, lui qui a tant fait pour son pays et sa sélection.

A Withington (nord de l'Angleterre), une fresque murale peinte en l'honneur de Marcus Rashford a été recouverte de graffitis racistes. Une députée britannique conservatrice l’a aussi attaqué avant de s’excuser, après avoir suggéré dans un message privé, rapporté par la chaîne GB News, que Marcus Rashford aurait dû passer davantage de temps à perfectionner son jeu plutôt qu’à "jouer à la politique".

L’attaquant de Manchester United est notamment très engagé dans la lutte contre la précarité alimentaire. Il avait fait campagne et convaincu le gouvernement de distribuer des repas gratuits aux enfants vulnérables pendant la pandémie. Rashford répond à ses détracteurs dans un long et puissant message sur les réseaux sociaux, ce lundi soir.

Rashford: "La réponse à Withington m’a mis au bord des larmes"

"Je ne sais pas par où commencer et je ne sais même pas comment mettre des mots sur ce que je ressens actuellement. J’ai eu une saison difficile. Je pense que ça a été clair pour tout le monde et j’ai probablement manqué de confiance sur cette finale. J’ai toujours assumé sur penalty mais quelque chose ne s’est pas bien passé. Pendant la longue course (avant de tirer), j’ai essayé de gagner du temps. Le résultat n’a pas été celui que je voulais. J’ai le sentiment d’avoir laissé tomber mes coéquipiers, d’avoir laissé tomber tout le monde."

"Un penalty, c’est tout ce qu’on me demandait pour l’équipe. Je peux marquer des penalties en dormant alors pourquoi pas celui-là? Ça tourne dans ma tête encore et encore depuis que j’ai frappé le ballon et il n’y a probablement pas de mot pour décrire ce que je ressens. La finale. 55 ans. Un penalty. L’histoire. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé. J’aurais voulu que ça finisse différemment."

"Tout en continuant de dire que je suis désolé, je veux remercier mes coéquipiers. Cet été a été l’un des meilleurs rassemblements que j’ai connu et vous y avez tous contribué. Une fraternité s’est construite, qui est incassable. Votre succès est mon succès. Vos échecs sont les miens. J’ai grandi dans un sport où je m’attends à lire des choses écrites sur moi. Que ce soit la couleur de ma peau, où j’ai grandi, ou plus récemment, comment je passe mon temps en dehors du terrain. Je peux accepter les critiques sur mes performances, mon penalty n’était pas assez bon, il aurait dû rentrer, mais je ne m’excuserai jamais pour ce que je suis et d’où je viens."

"Je n’ai jamais été aussi fier qu’en portant les Three Lions sur ma poitrine et en voyant ma famille me féliciter parmi une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes. J’ai rêvé de jours comme ça. Les messages que j’ai reçus aujourd’hui ont été majoritairement positifs et voir la réponse à Withington m’a mis au bord des larmes. Les communautés qui m’ont toujours entouré de leurs bras continuent de me soutenir. Je suis Marcus Rashford, 23 ans, un homme noir de Withington et Wythenshawe, South Manchester. Si je n’ai rien d’autre, j’ai ça. Pour tous les gentils messages, merci. Je reviendrai plus fort. On reviendra plus fort."