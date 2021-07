Euro 2021: les entreprises suisses s'arrachent le fan devenu star des réseaux sociaux après les Bleus

Luca Loutenbach, le supporter suisse dont les réactions en tribune face aux Bleus sont devenues virales, a mis a profit sa notorité soudaine pour se faire offrir le voyage à Saint-Pétersbourg pour le quart de finale de l'Euro 2021 contre l'Espagne. Et d'autres sponsors ont suivi.

Il n’y a pas que la Nati qui a triomphé lundi soir à Bucarest en 8eme de finale de l’Euro 2021. Si vous ne connaissez pas son nom, vous avez sans doute remarqué son visage barbu. Luca Loutenbach, 28 ans, est ce supporter suisse dont les réactions très contrastées captées par les diffuseurs, et les écrans géants du stade, ont fait le tour des réseaux sociaux.

>> Euro 2021: les infos en direct

En l’espace d’une minute, on a pu le voir passer de la détresse absolue alors l’équipe de France menait 3-2 et filait vers les quarts, à un état second, presque transcendantal, quand Gavranovic a arraché l’égalisation à la 90eme minute. Deux réactions devenues virales sur la toile. Même le maire de Londres, Sadiq Khan, a partagé ces clichés avec comme commentaire : "Homme du match."

"On n’est pas préparé à recevoir autant de messages, de reconnaissance, a confié Luca au média suisse Blick. Mais je suis surtout content que l’équipe ait gagné. Je suis juste un fan normal." Un supporter qui fait tout depuis 2015 pour suivre la Nati partout où elle joue, même à Bakou en Azerbaïdjan. Et un supporter malin aussi.

"Cher Luca, contactez-nous en DM et nous ferons de votre rêve une réalité"

Luca Loutenbach a profité de cette notoriété aussi soudaine qu’inattendue pour se faire offrir le voyage à Saint-Pétersbourg où la Suisse affrontera l’Espagne (18h). En plus de la menace liée au variant Delta, le supporter helvète savait qu’un nouveau périple très onéreux en Russie avait de bonnes chances de condamner son rêve de suivre la Nati vendredi face à la Roja. Alors il a eu l’idée de contacter une compagnie aérienne sur Twitter: "Hey, Swiss, combien de retweets pour m’amener à Saint-Pétersbourg vendredi?" "C’était mon seul espoir d’aller assister au match, a-t-il confié au Matin. En fonction du buzz qui s’était créé, je me suis dit: "Pourquoi ne pas tenter ma chance?" J’ai bien fait!"

Red Bull et l'office du tourisme suisse surfent aussi sur sa vague

"Cher Luca, contactez-nous en DM et nous ferons de votre rêve une réalité" a répondu la compagnie aérienne. Luca Loutenbach s’envolera vendredi matin pour Saint-Petersbourg. Mais Swiss n’a pas été la seule entreprise à surfer sur la vague. Red Bull et l’office du tourisme suisse y sont allés de leurs petits coups de pouce. "Si tu as besoin d’un peu de détente, alors tu as besoin de la Suisse. Contacte-nous et nous t’offrons un week-end bien être en Suisse après le titre (de la Nati ?)", a tweeté l’office du tourisme helvète. "Jamais je ne me serais attendu à cela, comment Luca. Je suis allé à Bucarest en tant que supporter et j’en reviens en tant que personne demandée par des sponsors! Il faut s’adapter à la situation, vraiment. Mais l’important, c’est que je reste le même."Et que la Nati poursuive son épopée. Car Luca Loutenbach s'imagine bien dans les tribunes de Wembley le 11 juillet...