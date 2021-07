Euro 2021: Les Italiens acclamés à leur arrivée à Rome

Les joueurs italiens ont quitté Londres pour Rome ce lundi matin avec le trophée de champion d’Europe dans les soutes. Ils ont été accueillis par des centaines de supporters à leur arrivée à l’hôtel.

Les joueurs italiens n’ont certainement pas dormi dans la nuit de dimanche à lundi. Ou très peu. Sacrés champions d’Europe sur les coups de minuit à Londres, ils ont quitté l’Angleterre quelques heures plus tard pour atterrir à Rome à 6h45 ce lundi matin. Ils ont ensuite pris la direction du Grand Hotel Dei Principi à Rome où plusieurs centaines de fans les attendaient à leur arrivée une demi-heure plus tard, vers 7h15. Eux non plus n’avaient pas dormi! Ils ont fêté la victoire en finale face à l’Angleterre (1-1, 3 tab 2) avant de se masser à l’entrée de l’établissement pour accueillir leur héros.

De nombreux supporters italiens ont acclamé leurs héros © Capture

A l’approche du car, ils se sont mis à reprendre en chœur le célèbre tube des White Stripes "Seven Nation Army" qu’ils se sont appropriés depuis le sacre mondial en 2006 face à la France et qui résonne désormais dans la majorité des stades (même en France!).

>> Suivez toutes les infos de l'Euro EN DIRECT

Giorgio Chiellini, le capitaine, a été l’un des premiers à descendre du car, coiffé d’une fausse couronne en or sur la tête, maillot de la Nazionale sur le dos et trophée de champion à la main. Il l’a brièvement présenté à la foule avant de s’engouffrer dans l’entrée de l’hôtel.

Leonardo Spinazzola © Capture

Plusieurs joueurs portaient le maillot bleu, le plus souvent avec la médaille de champions encore autour du cou, à l’instar de Lorenzo Insigne, tout souriant aux côtés de Marco Verratti, son ancien équipier à Pescara (2011-2012).

Spinazzola fête le titre sur une jambe

Leonardo Spinazzola était aussi de la partie. Il a monté les marches sur une jambe, celle de gauche étant plâtrée après sa rupture du tendon d’Achille gauche lors du quart de finale face à la Belgique (2-1). L’arrière gauche a assisté à la finale à Londres avant de participer aux festivités avec ses coéquipiers. Leonardo Bonucci s’était lui couvert d’un drapeau italien. Roberto Mancini, sélectionneur depuis mai 2018 et grand artisan de ce sacre, a aussi récolté de nombreuses acclamations. La fête est loin d’être terminée pour l’Italie.