Euro en direct: les Italiens acclamés à leur arrivée à Rome

Le sélectionneur de l’Angleterre Gareth Southgate a assumé son choix au sujet des cinq tireurs de penalties lors de la séance fatale à son équipe, dimanche soir, en finale de l’Euro 2021 face à l’Italie. Rashford, Sancho et le jeune Saka ont échoué et fait perdre les Three Lions. Les explications de Southgate sont par ici.