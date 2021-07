Euro 2021: le palmarès individuel avec Donnarumma, Ronaldo et Pedri

Vainqueur de l’Euro avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma a été désigné meilleur joueur de la compétition. Bien qu’éliminé en 8es de finale, le Portugais Cristiano Ronaldo termine meilleur buteur. L’Espagnol Pedri a lui été élu meilleur jeune de la compétition.

Meilleur joueur de l’Euro : Gianluigi Donnarumma (Italie)

C’est une grande consécration pour Gianluigi Donnarumma. A 22 ans, le futur joueur du PSG a été élu meilleur joueur de l’Euro dans la foulée de la victoire de l’Italie en finale face à l’Angleterre (1-1, 3 tab à 2). L’ex-Milanais a encore été décisif dans cette séance de tirs au but, en repoussant les tentatives de Jadon Sancho et Bukayo Saka, alors que Marcus Rashford avait touché le poteau. "Gigio" s’était déjà illustré dans le même exercice face à l’Espagne, face à Alvaro Morata. Une vraie spécialité, puisqu’il n’a jamais perdu la moindre séance de tirs au but dans sa carrière. Et comme il n'a jamais encaissé plus d'un but par match sous le maillot italien, en 33 sélections, Gianluigi Donnarumma est déjà un monument de l’autre côté des Alpes !

Meilleur buteur de l’Euro : Cristiano Ronaldo (Portugal)

Il est parti vite, comme certaines autres stars de l’Euro. Mais pas les mains vides. Avec ses cinq réalisations en quatre matchs (deux contre la Hongrie, un contre l’Allemagne, deux contre la France), Cristiano Ronaldo termine meilleur buteur de l’Euro. C’est sa passe décisive face à l’Allemagne qui lui permet de devancer, au regard des critères de désignation, le Tchèque Patrick Schick, également auteur de cinq buts. Karim Benzema complète le podium (3e) avec quatre buts.

Meilleur jeune de l’Euro : Pedri (Espagne)

Inusable et talentueux. A 18 ans, Pedri a réussi un grand Euro dans le cœur du jeu espagnol. Et est récompensé par le prix du meilleur jeune de la compétition. Le Barcelonais n’a manqué qu’une petite minute de jeu lors du parcours espagnol, avec une sortie juste avant la fin de la prolongation face à la Suisse en quarts de finale. En demi-finales, face à l’Italie, il a fini avec le bilan très flatteur de 65 passes réussies sur 66. "Ce que Pedri a fait dans ce tournoi, à 18 ans, personne ne l’a fait, s’est emballé Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja. Même Andres Iniesta ne l’a pas fait. C’est incroyable, unique." Avec le diamant Pedri, l’Espagne et le Barça ont un solide atout sur lequel s’appuyer ces prochaines années.