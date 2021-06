Euro 2021: les larmes de Busquets après la qualification de l'Espagne

Après la victoire de l'Espagne ce mercredi face à la Slovaquie (5-0), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale, Sergio Busquets est apparu très ému. Le capitaine de la Roja a bien cru rater le tournoi après son test positif au coronavirus.

"J’ai passé un assez mauvais moment, avec dix jours à la maison. Je ne savais pas si j’allais pouvoir jouer ou pas. Tout cela nous a fait grandir." Après le carton de l’Espagne ce mercredi face à la Slovaquie (5-0), Sergio Busquets n’a pu retenir ses larmes au moment de revenir sur la préparation chamboulée de sa sélection pour l’Euro 2021.

"Ça a été difficile pour moi"

Le test positif au coronavirus du milieu du FC Barcelone, survenu après celui de Diego Llorente, avait contraint l’encadrement de la Roja à prendre des mesures d'isolement drastiques pour éviter d’autres contaminations. Luis Enrique avait dû appeler en urgence six réservistes et onze membres de l'équipe Espoirs, qui s’étaient entraînés dans une bulle sanitaire parallèle pour éviter d’éventuels forfaits.

"Ça a été difficile pour moi, je ne pouvais pas bouger. Mais le groupe est très fort. Ça va aller", a confié Busquets au micro de la télévision espagnole.

Après des nuls frustrants contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1), les coéquipiers de Koke ont composté leur billet pour les huitièmes de finale de l’Euro en écrasant la Slovaquie. Ils affronteront la Croatie, lundi, à Copenhague. "Ce sont les vice-champions du monde, a rappelé Busquets, capitaine pour cette compétition. Nous devons faire attention à nous-mêmes, ce sera un match très difficile mais nous sommes très difficiles à battre sur un match. Nous sommes confiants et on espère que les choses se passeront bien pour nous."