Euro: la stat historique de Modric avec la Croatie

Luka Modric est entré un peu plus dans la légende de la Croatie en marquant contre l’Écosse, mardi à Glasgow (3-1). Désormais, le milieu de terrain du Real Madrid est à la fois le plus jeune et le plus vieux buteur croate dans la compétition.

Luka Modric fêtera ses 36 ans à la rentrée. D’ici deux mois et demi. Alors forcément, le meneur de jeu n’a plus tout à fait le même rendement qu’il y a quelques années. Mais il lui arrive encore d’avoir des inspirations de génie. Et lorsqu’elles ont lieu durant toute une soirée, ça fait très mal à l’adversaire. L’Écosse peut en témoigner. Devant son public d’Hampden Park, l’équipe britannique a été dominée par la Croatie, mardi à l’Euro (3-1). Un succès impulsé par le talent de Modric.

Rayonnant dans l’entrejeu, le Ballon d’Or 2018 a régalé l’assistance avec sa technique soyeuse, sa vista et ses passes en mouvement. Un récital sublimé par un but somptueux, inscrit à l’heure de jeu, qui a redonné l’avantage aux Croates. Cet extérieur du pied droit permet à l’ancien joueur de Tottenham d’entrer un peu plus dans l’histoire de son pays. Selon Opta, Modric (140 sélections, 17 buts), est désormais le plus jeune et le plus vieux joueur croate à avoir marqué dans un Euro.

Les Croates qualifiés pour les 8es

Il avait 22 ans et 273 jours lorsqu’il s’est illustré contre l’Autriche en 2008 (1-0). Et il avait précisément 35 ans et 286 jours lors de sa démonstration de classe face aux Écossais. Grâce à cette victoire à Glasgow, les finalistes du Mondial 2018 (défaite 4-2 en finale contre la France) ont validé leur ticket pour les 8es de finale. Ils ont maintenant rendez-vous à Copenhague, lundi prochain (18h), contre un adversaire encore indéterminé. Ce sera le deuxième du groupe E, où s’affrontent la Suède, la Slovaquie, l’Espagne et la Pologne.