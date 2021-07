Euro 2021: les secrets d’Aline D., qui nous humilie tous à Mon Petit Prono

Dans le top du classement d’un bout à l’autre de l’Euro 2021 avec un taux de réussite assez hallucinant, Aline, qui joue la gagne au général à Mon Petit Prono, nous a raconté sa compétition. Un talent brut.

Elle avait commencé la compét’ par huit pronos réussis, puis 18/20, dont cinq tout-pile. Aline D., 5e du classement général Mon Petit Prono sur un million de personnes, est ce qu’on appelle dans le jargon une machine de guerre. Pas du genre à bégayer quand le niveau augmente, elle enchaîne les bons résultats depuis le début comme les Suisses enchaînent les tirs au but face aux Bleus: sans trembler.

A deux matchs de la fin, elle a 40 petits points de retard sur l’oracle Laëtitia qui ne lâche rien en tête de peloton et reste donc parfaitement placée pour la victoire finale. Aline, c’est quand même 34 pronos gagnants sur 49 matches (70% de réussite), 1065 points, 10 tout-pile, le badge 'Pile Poule' réservé aux génies qui arrivent à pronostiquer correctement tous les matches d’une poule. Juste un détail à vous préciser: elle ne sait sans doute pas ce que c’est une poule.

Aline D, génie des pronos © Mon Petit Prono

Méthode infaillible

Au téléphone, elle nous a livré ses secrets. 39 ans, des Sables d’Olonne, jusque-là tout va bien. C’est après que ça s’est gâté. Tu te définirais comme une fan de foot modérée? Passionnée? Encyclopédique? "En fait, je suis un peu gênée de te répondre parce que je ne m’y connais vraiment pas du tout." Pas du tout… Pas du tout? "Disons que j’avais regardé deux-trois matches dans ma vie et c’est les deux fois où les Bleus avaient gagné la Coupe de France." Tu veux dire la Coupe du monde? "Oui !" Véridique.

Vous pouvez commencer à prendre des notes, la méthode Aline, pas encore brevetée mais qui mériterait de l’être, est la suivante: "Je ne connais pas les joueurs. Je fais un peu selon les cotes, le nom des pays, et c’est du feeling. Je regarde un peu les résultats des équipes aussi." Et le 1-0 de la Finlande qui t’a rapporté 136 points? "Ah, là je me suis trompé, je pensais avoir mis l’autre." Génial, non?

Aline, Légende de Mon Petit Prono © Mon Petit Prono

"Alors quand j'ai appris..."

Elle qui ne voulait même pas participer au jeu avec ses collègues de boulot a fini par se lancer pour le plaisir du collectif, et la voilà qui domine un gros million de personnes avec le sourire et désormais une belle assiduité. "Au début je n’ai pas trop suivi ce qui se passait, et puis on m’a dit que j’étais dans le top 100. Alors quand j’ai appris qu’il y avait plus d’un million de personnes qui jouaient, j’ai commencé à être plus attentive au classement général. Je suis plus les matches et ça m’arrive de crier devant la télé."

Dans une Ligue d'un bon niveau, Aline a écrasé la concurrence © Mon Petit Prono

Bonne chance Aline pour les deux derniers matches. Même si à ce niveau de régularité, la chance n’a presque rien à voir (presque, hein). Je vous dirai bien combien elle a mis pour Angleterre-Danemark, mais ça fausserait trop la compétition, désolé. Et puis vous n’auriez aucun plaisir à regarder en connaissant déjà le score final. Elle n’a pas fait de tout-pile depuis trois rencontres donc vraisemblablement ça ne va pas tarder à tomber.