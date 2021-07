Euro 2021: les sommes que l’UEFA va reverser aux clubs de L1 pour les internationaux

D’après Sportune, l’instance européenne va reverser un peu plus de 7,5 millions d’euros aux clubs de Ligue 1 dont les joueurs participent ou ont participé à l’Euro 2021. Si c’est Lille qui a le plus de représentants, les champions de France vont gagner moins d’argent que le PSG, en raison du plus long parcours de certains joueurs parisiens au championnat d’Europe.

L’Euro 2021 touchant à sa fin, l’heure des comptes a sonné. Pour les clubs, ce championnat d’Europe est une source de revenus non négligeable. Pour rappel, l’UEFA indemnise chaque club qui envoie un ou plusieurs joueurs en phase finale. L’instance européenne reverse 9.000 euros par jour et par joueur à compter du premier jour du rassemblement.

Comme le révèle Sportune, 7,54 millions d’euros seront ainsi répartis entre les 10 clubs de Ligue 1 qui ont envoyé au minimum un joueur en sélection pour disputer l’Euro 2021.

Un trio PSG-Lille-OL en tête

Qui prend la plus grande part du gâteau ? Sans surprise, c’est le PSG. Même si le club de la capitale ne compte que six représentants (Mbappé, Kimpembe, Florenzi, Verratti, Sarabia, Danilo Pereira), soit deux de moins que Lille (Maignan, Celik, Yazici, Yilmaz, Bradaric, Fonte, Renato Sanches), le PSG va toucher 1,97 million d’euros, la plus grosse enveloppe allouée à un club de Ligue 1 par l'UEFA, à la faveur d'un meilleur parcours de ses représentants, notamment Florenzi et Verratti, finalistes dimanche face à l'Angleterre.

Le Losc percevra environ 200.000 euros de moins (1,71 M€). Derrière Paris et Lille, l’Olympique Lyonnais (Dubois, Denayer, Depay, Lopes), percevra également une somme supérieure à un million d’euros (1,13 M€). Monaco, Nice, l’OM, Bordeaux, Montpellier, Rennes et Strasbourg se partagent le reste du gâteau.

Le détail des indemnisations reversées par l’UEFA aux clubs français

PSG (Mbappé, Kimpembe, Florenzi, Verratti, Sarabia, Danilo Pereira) 1.971.000 euros

Lille (Maignan, Celik, Yazici, Yilmaz, Bradaric, Fonte, Renato Sanches) 1.719.000 euros

Lyon (Lyonnais (Dubois, Denayer, Depay, Lopes) 1.134.000 euros

Monaco (Ben Yedder, Golovin, Volland) 783.000 euros

Nice (Dolberg, Lotomba) 675.000 euros

Marseille (Caleta-Car, Mandanda) 558.000 euros

Bordeaux (Benito) 315.000 euros

Montpellier (Omlin) 315.000 euros

Rennes (Doku) 315.000 euros

Strasbourg (Sels) 315.000 euros