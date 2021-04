Euro 2021: Séville pourrait remplacer Bilbao comme ville hôte

L'UEFA pourrait annoncer dès la semaine prochaine la relocalisation des matchs de l'Euro 2021 prévus à Bilbao. Selon les informations de plusieurs médias espagnols, Séville pourrait récupérer les trois matchs du groupe E impliquant l'équipe d'Espagne en raison de restrictions sanitaires liées au coronavirus dans le Pays basque.

Michel Platini avait fait de l'Euro 2020 une fête dans toute l'Europe en confiant l'organisation des rencontres à douze pays et douze villes hôtes. Le coronavirus et la crise sanitaire sont passés par là et on déjà entraîné le report de la compétition à 2021 (du 11 juin au 11 juillet). Supposée accueilir les trois matchs de poules de l'Espagne, la ville de Bilbao devrait rapidement être délaissée au profit de Séville selon les dernières informations publiées par les médias ibériques.

Après avoir accueilli les deux matchs entre Chelsea et Porto lors des quarts de finale de Ligue des champions, la cité andalouse pourrait récupérer les trois matchs du groupe E impliquant la Roja selon les éléments du journal El Correo et ceux de la radio Cadena Ser.

San Mamés ne pourra pas accuellir du public

Une décision justifiée par les nouvelles restrictions mises en place par le gouvernement local du Pays basque afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus. Contrairement aux exigences de l'UEFA pour l'Euro, la région basque ne permet pas la présence de supporters dans les tribunes.

Je suis le premier à défendre l'ogranisation de l’Euro à San Mamés. Avec du public si possible, avait estimé ces derniers jours Iñigo Urkullu, président du gouvernement basque cité par le quotidien El Desmarque. Mais avec la situation actuelle de la pandémie, il faut suivre les approches, conseils et recommandations des autorités sanitaires."

L'UEFA pourrait officaliser les villes hôtes lundi prochain

Selon le programme El Larguero, une décision officielle pourrait intervenir dès lundi prochain, date à laquelle les villes hôtes de l'Euro doivent normalement confirmer leur participation à l'UEFA.

A défaut de voir Bilbao accueillir les trois matchs de la sélection espagnole, Séville devrait donc récupérer les affiches Espagne-Suède (14 juin), Espagne-Pologne (19 juin) et Espagne-Slovaquie (23 juin).

A l'image de Bilbao, deux autres cités pourraient également renoncer à l'organisation de rencontres de la prestigieuse compétition continentale: Munich et Dublin. Là encore, les restrictions liées à la lutte contre le Covid-19 en sont la cause.

La ville bavaroise pourrait ainsi être supplée par Moscou (Russie) ou Gdansk (Pologne) comme le souligne El Correo. La capitale irlandaise, pourrait finalement laisser Manchester accueillir les trois autres matchs du groupe E (Pologne-Slovaquie, Suède-Slovaquie et Suède-Pologne). Les neuf autres villes qui doivent accueillir l'Euro 2021 ont confirmé leur statut de ville hôte.