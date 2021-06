Euro 2021: sur quelle chaîne regarder Croatie-Espagne

Qualifiées dans la douleur pour les huitièmes de finales de l’Euro 2021, les équipes de Croatie et d’Espagne s’affrontent ce lundi à Copenhague pour une place en quarts. Un duel spectaculaire à suivre dès 18h en direct sur la chaîne beIN Sports 1.

Les Pays-Bas surpris et éliminés par une vaillante équipe tchèque, Rafael van der Vaart aura plus de temps pour regarder les prestations de la sélection espagnole pendant l’Euro 2021. L’ancien meneur de jeu du Real Madrid s’était montré très critique avec la Roja avant leur manita contre la Slovaquie pendant les poules.

Ce lundi, l’ex-international batave de 38 ans aura l’occasion d’assister à une belle bataille lors du huitième de finale entre l’Espagne et la Croatie au Parken Stadium de Copenhague. Une affiche à suivre dès 18h sur la chaîne beIN Sports 1, ainsi bien sûr qu'à la radio sur RMC et sur le site et l'app RMC Sport.

La Croatie monte en puissance, Busquets aussi

Transparente contre l’Angleterre à Wembley, la sélection dirigée par Zlatko Dalic s’est encore montrée poussive contre la République tchèque. Mais portés par un excellent Luka Modric, les Vatreni ont bien réagi contre l’Ecosse. A l’orgueil, les vice-champions du monde ont décroché leur billet pour les huitièmes et espèrent revivre une belle épopée. Problème, de l’autre côté des Pyrénées aussi les cadres sont de retour. Jordi Alba a retrouvé de bonnes sensations alors que le retour de Sergio Busquets, guéri du Covid-19, a fait un bien fou à la Roja.

"A partir de maintenant, chaque match est une finale, avait prévenu le milieu du Barça après la qualification espagnole. Nous allons nous concentrer sur le match contre la Croatie, ce sera difficile, car ils sont les finalistes de la dernière Coupe du monde. Espérons que l'on arrive à jouer aussi bien, si ce n'est mieux qu'aujourd'hui, pour atteindre notre objectif: aller en finale." Pour couronner le tout, la Croatie a perdu Ivan Perisic, testé positif au coronavirus.

Le programme TV du jour à l’Euro 2021

Croatie-Espagne dès 18h en direct sur beIN Sports 1

France-Suisse dès 21h en direct sur TF1 et beIN Sports 1

A la radio, tous les matchs de l'Euro sont en direct sur RMC. Rendez-vous aussi sur le site et l'application RMC Sport pour le direct commenté de toutes les rencontres de l'Euro 2021.