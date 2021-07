Euro 2021: sur quelle chaîne regarder Ukraine-Angleterre

Loin de son stade de Wembley, à Rome, l'Angleterre va tenter de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro contre l'Ukraine d'Andriy Shevchenko, ce samedi (coup d'envoi à 21h).

Replacée au rang de favorite de l’Euro après sa victoire face à l’Allemagne, au même titre que l’Italie, tombeuse de la Belgique vendredi, l’Angleterre affronte l’Ukraine ce samedi (21h) pour une place en demi-finale de la compétition.

Le match sera retransmis sur TF1 et beIN Sports 1, et diffusé à notre antenne, sur RMC, la seule radio à commenter tous les matchs de l’Euro. Vous pourrez également suivre la rencontre en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport.

Largement favoris de la rencontre après avoir enfin terrassé leur bête noire, les Three Lions ont tout à craindre de l’Ukraine, à l'occasion de leur premier et seul déplacement de la compétition à gérer, à Rome.

L'Angleterre doit se méfier d'une Ukraine affaiblie

Modeste 24e au classement Fifa, l’Ukraine a des atouts avec de l’aisance technique dans le jeu de position comme en contre-attaque, et pourra compter sur ses attaquants Yarmolenko et Yaremchuk, mais également sur un Zinchenko retrouvé contre la Suède.

Qualifiée parmi les meilleurs troisièmes, l'Ukraine pourrait aussi être affaiblie par la prolongation qu'elle a dû jouer pour éliminer la Suède (2-1) en huitième et par la perte de son attaquant Artem Besedin, blessé dans un choc.

Pour l'Angleterre, qui n'a pas encore franchement convaincu dans le jeu, même si elle est parvenue à se transcender pour se hisser à ce niveau de la compétition, tout l'enjeu sera de gérer l'environnement, avec un soutien du public bien moindre.

L'Angleterre a disputé toutes ses rencontres dans un stade de Wembley bouillant. La chaleur sera bien présente samedi, mais elle n'émanera pas forcément des tribunes. Comparée à l'Angleterre, la température relevée à Rome est plus élevée d'une dizaine de degrés.