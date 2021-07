Euro 2021: les chiffres impressionnants de Donnarumma avec l'Italie

Vainqueur de la Belgique avec la Nazionale ce vendredi (2-1), Gianluigi Donnarumma confirme sa forme étincelante avec la sélection italienne. En 31 sélections, le jeune gardien n’a jamais encaissé plus d’un but par match.

Deux buts encaissés en cinq rencontres, dont un en prolongation et un sur penalty: la défense italienne et Gianluigi Donnarumma sont infranchissables dans cet Euro. Ce vendredi face à la Belgique (2-1), le probable futur gardien du PSG l’a encore démontré, notamment en réalisant une superbe manchette sur De Bruyne en première péride. Le tout pour l’empêcher d’encaisser deux buts sur un même match avec la Nazionale pour la première fois de sa carrière.

18 clean sheets en 31 sélections

Depuis ses débuts en sélection en septembre 2016 face à la France où il avait remplacé Gianluigi Buffon à la mi-temps à 17 ans, Donnarumma n’a effectivement jamais pris plus d’un but avec l’Italie, totalisant 13 petits buts encaissés en 31 matchs et donc 18 clean sheets, dont 9 de suite entre novembre dernier et le huitième de finale face à l’Autriche. Lors de ce match, il avait même effacé le mythique Dino Zoff des tablettes avec 1168 minutes d’invincibilité.

"Le match n'en finissait plus... On est un groupe extraordinaire, ce groupe ne lâche rien, a-t-il réagi en conférence de presse après la rencontre. Maintenant c'est la demi-finale, allons la jouer et dirigeons-nous doucement vers notre objectif. J'essaie toujours d'aider l'équipe et de donner le maximum. Je suis vraiment ému. C'est ma première compétition importante et l'objectif est d'aller le plus loin possible avec ce maillot. Avançons et espérons concrétiser le rêve de tous".

Pickford fait encore mieux à l'Euro

"On était en colère à la mi-temps, explique-t-il après le penalty encaissé dans le temps additionnel par Lukaku. Mais on s'est tout de suite calmé parce qu'il restait 45 minutes, il ne fallait pas perdre de l'énergie. On a eu des occasions pour marquer encore mais l'important est de gagner." Seul Jordan Pickford, qui affronte l’Ukraine ce samedi avec les Three Lions en quart de finale, a encaissé moins de buts (0) que le rempart de la Nazionale dans cet Euro.