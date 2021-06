Euro 2021: TF1 signe la meilleure audience télé depuis trois ans avec France-Suisse

Le 8e de finale de l’Euro 2021 complètement dingue entre la France et la Suisse (3-3, 4 tab 5) a réuni plus de 16 millions de téléspectateurs sur TF1. Record depuis trois ans toutes chaînes confondues.

Malgré l’issue fatale, le scénario du huitième de finale de l’Euro 2021 entre la France et la Suisse (3-3, 4 tab 5) a tenu en haleine une très grande partie de l’hexagone, lundi soir. Selon les chiffres de Mediamétrie, la rencontre a réuni 16,34 millions de téléspectateurs sur TF1 en moyenne pour une part de marché de 63,3% auprès de l'ensemble du public et de 70,3% sur les femmes responsables des achats âgées de moins de cinquante ans (FRDA-50). Il s'agit de la meilleure audience télé en 2021, et même de ses trois dernières années.

>> Euro 2021: les infos en direct

La deuxième période - théâtre du renversement de situation des Bleus puis de la Suisse - a été suivie par 17,02 millions de personne en moyenne. La première chaîne a même atteint un pic d’audience de 18,13 millions de personnes devant la rencontre. Nous étions 16,75 millions devant la séance de tirs à but, disputée à une heure tardive. Cela représentait à ce moment-là, près de 80% (79,8%) de l’audience télévisuelle en France.



Des chiffres qui ne prennent pas en compte ceux de beIN Sports 1, autre diffuseur de la rencontre. TF1 s’offre donc un nouveau carton d’audience après celui face au Portugal le 23 juin dernier qui avait réuni 15,6 millions d'amateurs (57,6% des 4+ et 63,9% des FRDA-50).



Mais l’élimination des Bleus est une mauvaise nouvelle pour la première chaîne qui n’atteindra plus de tel sommets pour la suite de la compétition. C’est aussi le cas pour M6, autre diffuseur en clair qui aura les honneurs de retransmettre la finale le 11 juillet prochain à Wembley. Sans l’équipe de France, donc.