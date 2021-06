Euro 2021: Votez pour vos maillots préférés

Après avoir fait son classement, forcément controversé, RMC Sport vous propose de voter pour vos maillots préférés de l'Euro 2020 ou 2021, on ne sait plus, qui commence vendredi.

Ca y est, c'est cette période de l'année qui recommence, celle où on est capable de discuter 5 minutes à la machine à café du nouveau maillot de la Finlande, "mais si, celui avec la croix qui ressemble à un maillot de l'OM en plus beau". La semaine dernière, après d'intenses discussions, marchandages, votes... RMC Sport a publié son classement des 48 maillots avec une victoire finale du maillot extérieur de la Russie. A vous de voter maintenant dans le module ci dessous. Comme on tient à vos yeux, on vous a remis les 48 maillots en grand sous le module.

Si le module ne s'affiche pas cliquez ici.

Les 48 maillots (par ordre alphabétique), on ne veut pas vous influencer

1 - Allemagne domicile

Maillot Allemagne domicile Euro 2021 © RMC SPORT

2 - Allemagne extérieur

maillot Allemagne extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

3 - Angleterre domicile

Angleterre domicile Euro 2021 © RMC SPORT

4 - Angleterre extérieur

Angleterre extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

5 - Autriche domicile

Autriche domicile Euro 2021 © RMC SPORT

6- Autriche extérieur

Autriche extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

7 - Belgique domicile

Belgique domicile Euro 2021 © RMC SPORT

8 - Belgique extérieur

Belgique extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

9 - Croatie domicile

Croatie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

10 - Croatie extérieur

Croatie extérieur Euro 2021 © RMPC SPORT

11 - Danemark domicile

Danemark domicile Euro 2021 © RMC SPORT

12 - Danemark extérieur

Danemark extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

13 - Ecosse domicile

Ecosse domicile Euro 2021 © RMC SPORT

14 - Ecosse extérieur

Ecosse extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

15 - Espagne domicile

Espagne domicile Euro 2021 © RMC SPORT

16 - Espagne extérieur

Espagne extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

17 - Finlande domicile

Finlande domicile Euro 2021 © RMC SPORT

18 - Finlande extérieur

Finlande extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

19 - France domicile

France domicile Euro 2021 © RMC SPORT

20 - France extérieur

France extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

21 - Hongrie domicile

Hongrie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

22 - Hongrie extérieur

Hongrie extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

23 - Italie domicile

Italie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

24 - Italie extérieur

Italie extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

25 - Macédoine domicile

Macédoine domicile Euro 2021 © RMC SPORT

26 - Macédoine extérieur

Macédoine exterieur Euro 2021 © RMC SPORT

27 - Pays-Bas domicile

Pays-Bas domicile Euro 2021 © RMC SPORT

28 - Pays-Bas extérieur

Pays-Bas extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

29 - Pays de Galles domicile

Pays de Galles domicile Euro 2021 © RMC SPORT

30 - Pays de Galles extérieur

Pays de Galles extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

31 - Pologne domicile

Pologne domicile Euro 2021 © RMC SPORT

32 - Pologne extérieur

Pologne extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

33 - Portugal domicile

Portugal domicile Euro 2021 © RMC SPORT

34 - Portugal extérieur

Portugal extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

35 - République tchèque domicile

République tchèque domicile Euro 2021 © RMC SPORT

36 - République tchèque extérieur

République tchèque extérieur 2021 © RMC SPORT

37 - Russie domicile

Russie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

38 - Russie extérieur

Russie extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

39 - Slovaquie domicile

Slovaquie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

40 - Slovaquie extérieur

Slovaquie extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

41 - Suède domicile

Suède domicile Euro 2021 © RMC SPORT

42 - Suède extérieur

Suède extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

43 - Suisse domicile

Suisse domicile Euro 2021 © RMC SPORT

44 - Suisse extérieur

Suisse extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

45 - Turquie domicile

Turquie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

46 - Turquie extérieur

Turquie extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

47 - Ukraine domicile (c'est la version pré-polémique)

Ukraine domicile Euro 2021 © RMC SPORT

48 - Ukraine extérieur

Ukraine extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

Puisque vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous remets le module de vote.