Euro 2021: Le classement des 48 maillots de la compétition

L'Euro, c’est du football (beaucoup), mais de la mode (un peu). Six équipementiers se partagent les 24 équipes et ils jouent gros sur cette compétition. Qui a le mieux réussi son coup? On a monté une task-force réunissant des fans hardcore de ballon, des dilettantes qui remarquent d’abord la coupe de cheveux d’un footeux avant son toucher de balle et des gens dont la principale qualité est d’être bien habillé. Pour trancher une question essentielle: quel est le pire maillot, et quel est le plus beau. Voici notre classement, du plus laid au plus beau.

Oubliez les débats sans fin sur qui a la meilleure attaque du monde, qui est favori pour l’Euro ou quel est le meilleur 11 des absents. Avant le début de la compétition, le vrai débat est ailleurs: qui a le plus beau maillot. Alors pour vous aider dans vos discussions, on n’en doute pas enflammées, la rédaction de RMC Sport a classé les 48 maillots (extérieur et domicile) des 24 équipes en compétition pour cet Euro.

48 - Belgique domicile

Autant le nouveau blason de la fédération belge a une certaine classe, autant le concept de la double trace de pneu, c’est un énorme non. On frissonne déjà à l’idée de voir ce maillot soulever la coupe. Mais ca n’arrivera pas non?

Belgique domicile Euro 2021 © RMC SPORT

47 - République tchèque extérieur

On attaque la grande escroquerie de cet Euro, les maillots extérieur des nations équipées par Puma, tous sur le même modèle dont le simplisme confine au j’m’enfoutisme. Mention spécial pour la République tchèque, qui n’a même pas le nom de son pays dans sa langue.

République tchèque extérieur 2021 © RMC SPORT

46 - Suisse extérieur

On enchaîne évidemment avec la Suisse, sur le même modèle. Un seul mot: ennui.

Suisse extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

45 - Suède extérieur

Ambiance baseball tristoune. Mais si le bleu aurait pu être classe s’il avait été uni, les rayures toutes fines plombent le tout. et la juxtaposition des deux bleu et jaune autour de logo ne fonctionne pas du tout.

Suède extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

44 - Pays de Galles extérieur

Oui, on ne fait pas d’omelette sans casser d’oeufs, mais est-ce que c’était la peine d’en faire un maillot? A oublier.

Pays de Galles extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

43 - Suisse domicile

Bravo à la Suisse qui arrive à placer ses deux maillots dans le flop 10. Rouge moche, rayures incompréhensibles… Bravo d’avoir tenté les pointillés sur les omoplates, c’est une première mondiale, mais ce n’est pas une réussite.

Suisse domicile Euro 2021 © RMC SPORT

42 - Slovaquie domicile

Alors le blanc pourquoi pas, mais les trois logos alignés, la marque, la fédé et l’emblème du pays, ca fait pas un peu beaucoup?

Slovaquie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

41 - Slovaquie extérieur

Vous l’avez compris, le motif en sur-impression est la grande tendance de l’Euro, mais là, la Slovaquie a poussé le délire très loin. Très, très loin.

Slovaquie extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

39 - Ukraine extérieur

Quand votre motif en sur-impression commence à ressembler à un QR code, c’est rarement bon.

Ukraine extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

39 - Hongrie extérieur

Là aussi, trois logos, et là aussi on se demande pourquoi. Et Pourquoi aussi ces bandes vertes sur les flancs, même les manches colorées, la spécificité des maillots Adidas cette année, est ratée.

Hongrie extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

38 - Macédoine du nord extérieur

Si vous vous posez des questions sur l’association blanc/gris clair, ce maillot devrait y répondre assez clairement: ça ne fonctionne pas du tout.

Macédoine exterieur Euro 2021 © RMC SPORT

37 - Italie extérieur

“Du coup on met du bleu, vu que le maillot domicile est bleu? Nan met les couleurs du drapeaux! mais c’est l’italie… t’occupe, on a 5 minutes avant la pres et on a encore la république tchèque et la Suisse à pondre… Oh misère, on aurait jamais dû boire hier soir.”

Italie extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

36 - Hongrie domicile

Quel part entre les strates sédimentaires et la tache de sueur séchée, ces rayures rouge sur rouge récoltent un grand non.

Hongrie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

35 - Ukraine domicile

L’avantage du jaune qui pète comme ça, c’est qu’on voit plus les surimpressions. Le désavantage c’est qu’il faut mettre des lunettes de soleil pour le regarder pendant 90 minutes.

Ukraine domicile Euro 2021 © RMC SPORT

34 - Macedoine du nord domicile

Gros rejet de la plupart des votants néanmoins ce maillot a une histoire: la fédération voulait en imposer un plus “sobre” mais plus éloigné du drapeau pas du tout du goût des supporters de cette jeune nation qui participe à sa première compétition internationale. Du coup, dix points de plus pour la charge émotionnelle de la tunique.

Macédoine domicile Euro 2021 © RMC SPORT

33 - République tchèque domicile

Vous l’avez le lion caché dans l’image? Et vous aussi vous vous dites "Personne au-delà de 12 ans ne peut porter ce truc, ca ressemble à un pyjama spiderman meet le roi lion"?

République tchèque domicile Euro 2021 © RMC SPORT

32 - Pays de Galles domicile

“C’est pas un maillot c’est des frites McDo” m’a lancé ma fille lors de hymnes de France-Galles. Difficile pour eux de s’en sortir après ça.

Pays de Galles domicile Euro 2021 © RMC SPORT

31 - Belgique extérieur

Oui pour les manches, oui pour le blason, oui pour les manches… Mais non pour le motif incompréhensible en gris sur blanc.

Belgique extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

30 - Autriche extérieur

Premier des quelques maillots noirs de la compétition. Celui-là pâtit quand même sévèrement du manque d’originalité terrible de la collection de l’équipementier allemand.

Autriche extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

29 - Ecosse extérieur

Il y a forcément une référence, un truc caché pour expliquer ce délire, mais on ne l’a pas du tout. Et le maillot non plus on ne l’aura pas.

Ecosse extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

28 - Espagne extérieur

Qu’est’ce qu’on a dit sur le gris sur blanc déjà? Une originalité quand même, la coupe du bas en mode chemise de grand-père.

Espagne extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

27 - Espagne domicile

Un classement assez élevé pour ce quadrillage de rouge qui fonctionne assez mal mais finalement la Roja s’en sort pas trop mal vu ce qu’elle a été obligée de porter (heureusement assez brièvement) lors des précédentes compétitions.

Espagne domicile Euro 2021 © RMC SPORT

26 - Danemark extérieur

On essaie de comprendre les liserés bleus et on revient. Sinon, c’est toujours un plaisir de voir ces chevrons sur les manches.

Danemark extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

25 - Croatie extérieur

Le fameux damier noir et gris foncé de la Croatie. Quelqu’un a essayé de le scanner avec son téléphone?

Croatie extérieur Euro 2021 © RMPC SPORT

24 - Portugal extérieur

Le bon point, c’est qu’il ressemble à aucun autre. Mais est-ce un bon poitn?; On lui prédit un très beau succès dans la communauté portugaise, et un énorme flop partout ailleurs.

Portugal extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

23 - Finlande domicile

Gros débat sur ce maillot, parce qu’il y a un truc et qu’on a pas vu leur maillot dans une compétition internationale depuis bien longtemps. Mais le dégradé de bleu a fait couler la note.

Finlande domicile Euro 2021 © RMC SPORT

22 - Turquie domicile

Le mérite de la simplicité, mais est-ce qu’on aurait pas préféré un maillot uni, cette denrée tellement rare en 2021? Peut-être.

Turquie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

21 - Danemark domicile

Là encore ces étranges liserés bleus, mais sinon, c’est le maillot rétro parfait.

Danemark domicile Euro 2021 © RMC SPORT

20 - Suède domicile

Autant le jaune et le bleu collent bien mieux ensemble que sur le maillot extérieur, autant on a le jaune le plus fade de la palette.

Suède domicile Euro 2021 © RMC SPORT

19 - Autriche domicile

Superbe logo, superbe design retro. classe. Marche aussi aussi si vous êtes fan du stade de Reims et que vous voulez un chouette maillot sans pub.

Autriche domicile Euro 2021 © RMC SPORT

18 - Allemagne extérieur

Un noir réussi, des manches qui font le job, c’est un grand oui.

maillot Allemagne extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

17 - Croatie domicile

C’est la mode du damier cette année nous ont glissé les expertes. Coup de bol pour la Croatie pour qui c’est la mode du damier tous les ans.

Croatie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

16 - Russie domicile

Pourquoi sur ce coup là l’imprimé tant décrié depuis le début de ce classement fonctionne: c’est un mystère, mais c’est la raison pour laquelle il faut toujours persévérer. Coryez en vos rêves desigfner de maillots et ne laissez pas les critiques vous atteindre, un jour vous sortirez un maillot bleu blanc rouge qui fera mouche.

Russie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

15 - Pologne extérieur

L’équivalent plat du pied sécurité du maillot rouge. Et comme avec Lewandowski, ça fait but.

Pologne extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

14 - Angleterre domicile

Sobre, assez classe, c’est jamais simple de faire un maillot blanc qui tient la route. Seul petit problème, il est tellement moulant qu’il tolère assez mal la petite bouée que les supporters anglais portent pourtant dans une grande majorité.

Angleterre domicile Euro 2021 © RMC SPORT

13 - France extérieur

Même réussite pour le maillot blanc des Bleus, qui n’est pas plus haut dans le classement parce qu’on est encore nostalgiques du maillot extérieur de la Coupe du monde 2018. Mention spécial pour le petit logo République française dans l’intérieur de l’encolure.

France extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

12 - Italie domicile

Oui, ce maillot a déchainé les passions on aime ou on déteste les motifs tapisserie de la renaissance. Il finit assez haut grâce aux cols et aux manches.

Italie domicile Euro 2021 © RMC SPORT

11 - Pologne domicile

Pas mal ce petit polo blanc, avec le rappel du drapeau sur le col, les boutons blanc… Ca fonctionne.

Pologne domicile Euro 2021 © RMC SPORT

10 - Finlande extérieur

Pas mal de débat sur ce maillot qui finit facilement dans le top 5 de certaines votantes, séduites par le col polo et les boutons. Malheureusement le bleu très agressif de la deuxième couleur lui fait perdre pas mal de terrain.

Finlande extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

9 - Turquie extérieur

Alors oui, on se dit, ils se sont pas foulé quand même. Mais est-ce que ça marche? Oui, trois fois oui.

Turquie extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

8 - France domicile

Beaucoup de débat encore pour ce maillot qui rencontre pas mal de suffrages chez les votants (masculins), même si on a quand même l’impression que les designers ont jeté tout ce qu’ils avaient dans la besace pour faire ce maillot (marinière bleu et bleu, bande rouge…).

France domicile Euro 2021 © RMC SPORT

7 - Pays-Bas domicile

On est pas dans la sobriété, mais l’est-on jamais quand le deal c’est de faire un maillot orange? Ca flashe, ça marche. porté, le lion est discret. Mention spécial au numéro sous la virgule qu’on ne voit pas ici.

Pays-Bas domicile Euro 2021 © RMC SPORT

6 - Pays-Bas extérieur

Coupe double pour les Pays-Bas, seule nation à placer ses deux maillots dans le top 10. Alors oui, le orange est flashy, mais on est tout prêt du polo qui peut aussi se porter pour un golf, une bière en terrasse… Le maillot multi-purpose dont on a oublié que c’était un maillot de foot au départ.

Pays-Bas extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

5 - Portugal domicile

Presque même constat pour le maillot du Portugal, même si la couleur un peu plus agressive fera moins oublier que c’est un maillot de foot. Mais un de ceux que vous pourrez porter toute la journée avant le match sans être obligé de se changer dans les toilettes en arrivant dans le bar.

Portugal domicile Euro 2021 © RMC SPORT

4 - Ecosse domicile

Alors oui c’est un petit coup de coeur qui ne sera pas partagé par tout le monde, mais on est fans des manche, de la couleur. Seul bémol, le dessin des rayures qui fait un peu tâche d'humidité sur le mur quand même.

Ecosse domicile Euro 2021 © RMC SPORT

3 - Angleterre extérieur

Vous voulez du lifestyle, du funky? Ce maillot a tout, les couleurs parfaites et de la texture pour se différencier, prise de risque réussie.

Angleterre extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

2 - Allemagne domicile

Réinventer le maillot de l’Allemagne, un sacré défi à chaque fois, pas toujours réussi, mais là c’est un grand oui.

Maillot Allemagne domicile Euro 2021 © RMC SPORT

1 - Russie extérieur

Le grand gagnant du classement: un maillot de foot qui ressemble à un maillot de foot, évoque les qrandes époques du passé russe mais aussi moderne dans son design. Mention spécial pour la bande centrale qui colle avec les manches.

Russie extérieur Euro 2021 © RMC SPORT

Vous n'êtes pas d'accord avec ce classement? C'est normal, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez bientôt faire le votre sur RMC Sport.