Euro 2024 (qualifications): le pire et le meilleur tirage pour les Bleus

Le tirage au sort des qualifications de l’Euro 2024 se déroulera ce dimanche à 12h à Francfort, en Allemagne, le pays hôte de la compétition. L'équipe de France, qui n'est pas tête de série, pourrait tomber sur un gros morceau.

Les Bleus vont être fixés. Privés du statut de tête de série et en panne de confiance (une seule victoire lors de leurs six derniers matchs), les champions du monde abordent avec prudence le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet 2024). Un tirage au sort qui aura lieu ce dimanche à partir de midi du côté de Francfort (à suivre à la radio sur RMC et en live sur le site RMC Sport).

La France pourrait tomber sur un cador

Cinquante-trois nations sont concernées. L’Allemagne, qualifiée d’office en tant que pays organisateur, n’en fait pas partie, tout comme la Russie, suspendue par l’UEFA en raison de la guerre avec l’Ukraine. Les 53 sélections classées en fonction de leur classement en Ligue des nations sont réparties en six chapeaux. En tout, il y aura sept groupes de cinq équipes et trois groupes de six équipes. L'équipe de France, qui a terminé à la troisième place de son groupe en Ligue des nations, sera dans le chapeau 2 et risque donc de tomber sur un gros morceau (Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie, Danemark, Portugal, Belgique...).

Dans l'hypothèse d'un groupe à six équipes, le meilleur tirage possible pour les Bleus serait par exemple de tomber sur la Hongrie, l'Arménie, les Îles Féroé, Gibraltar et Saint-Marin (si groupe à six équipes). A l'inverse, le pire groupe possible pour l'équipe de France pourrait être : Espagne, Norvège, Turquie, Irlande du Nord et Andorre (si groupe à six équipes). Dans le chapeau 1, l'adversaire le moins redoutable est sans doute la Hongrie même si les coéquipiers de l’ancien Nantais Loïc Nego avaient réussi à accrocher les Bleus, chez eux à Budapest, lors du dernier Euro (1-1).

Les équipes s’affronteront en matchs aller-retour de mars à novembre 2023. Les vainqueurs et les deuxièmes de chaque groupe seront directement qualifiés pour la phase finale de l’Euro 2024. Les trois derniers tickets seront attribués via des barrages (demi-finale puis finale) en mars 2024, qui concerneront douze équipes non-qualifiées via les éliminatoires et désignées via leurs résultats lors de la Ligue des nations.

Meilleur tirage pour les Bleus :

Hongrie

Arménie

Iles Féroé

Gibraltar

Saint-Marin (si groupe à six équipes)

Pire tirage pour les Bleus :

Espagne

Norvège

Turquie

Irlande du Nord

Andorre (si groupe à six équipes)