Euro: Angleterre-Allemagne, une rivalité qui dépasse le sport

C’est le choc des huitièmes de finale de l’Euro 2021. Une finale avant la lettre. Entre l’Angleterre et l’Allemagne, qui s’affrontent ce mardi à 18h à Wembley, l'opposition tombe parfois dans le mauvais goût.

C’est l’histoire d’une chanson pour enfants récupérée depuis les années 1990 par les supporters de l’Angleterre à chaque match contre l’Allemagne. "Ten German Bombers" (Dix bombardiers allemands) raconte, sur l’air de "Elle descend de la montagne à cheval", comment la Royal Air Force avaient abattu dix bombardiers nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Une ritournelle provocatrice que le capitaine Harry Kane a appelé à ne pas entonner: "Je demande toujours aux supporters d’être respectueux. Je suis sûr que les fans anglais seront géniaux et qu’on va leur donner l’occasion de se réjouir, mais il ne faut pas qu’ils dépassent certaines limites." La Fédération anglaise de football a d’ailleurs souhaité déminer le terrain via un communiqué de presse publié ce lundi: "Merci de supporter l’Angleterre de la bonne manière, avant, pendant et après le match. Cela veut dire respecter chaque hymne national ou le choix des joueurs de s’agenouiller avant le coup d’envoi. Nous voulons regarder le match dans un environnement sûr et agréable sans discrimination ni irrespect."

La rhétorique guerrière de Ten German Bombers avait également été reprise par le Daily Mirror avant la demi-finale de l’Euro 96 à Wembley. La Une du tabloid avait créé la polémique avec ce titre sulfureux: "Achtung! Surrender! For You Fritz, ze Euro 96 Championship is over" (Attention! Rendez-vous! Pour vous les Fritz, l’Euro 96 est terminé). Le journal avait même dû s’excuser.

Complexe d'infériorité sur le terrain

Toutes ces références à la Seconde Guerre mondiale traduisent un complexe d’infériorité sur le terrain. Depuis que les Three Lions ont remporté leur Coupe du monde à domicile en 1966 en battant les Allemands en finale (4-2 ap), ils ont été éliminés quatre fois par la Mannschaft en tournoi majeur: en quart de finale de la Coupe du monde 1970, en demi-finales de la Coupe du monde 1990 et de l’Euro 1996 puis en huitième de finale de la Coupe du monde 2010, avec le fameux but refusé à Lampard alors que le ballon avait clairement franchi la ligne, un incident qui a amené à la création de la goal-line technology.

Marcus Rashford estime qu’il est temps de tourner la page de ces désillusions répétées. "Il n’y a pas lieu d’avoir peur du passé, confesse l’attaquant de Manchester United. On ne peut pas revenir en arrière et changer le cours des choses. Notre objectif est de gagner ce match pour écrire l’histoire. C’est de cette façon dont on se souvient des grandes équipes."

L’échec sportif le plus douloureux pour l’Angleterre reste la demi-finale de l’Euro 96 à Wembley (1-1, 5-6 tab). Ce soir-là, Gareth Southgate avait raté le tir au but décisif. Un traumatisme sur lequel l’actuel sélectionneur ne compte pas revenir auprès de ses joueurs. "Je n’ai pas besoin de démystifier cette rivalité. L’histoire n’est pas pertinente à leurs yeux. Ce sont des garçons nés dans les années 2000. Ce que nous avons fait n’a pas d’importance pour eux et on ne leur en parle pas. Cette équipe a réalisé de nombreuses performances historiques ces dernières années (demi-finale de la Coupe du monde 2018 notamment). Elle écrit sa propre histoire et c’est ainsi qu’on doit appréhender ce match."