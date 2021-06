Angleterre-Allemagne: les supporters anglais avertis, pas de chant de la Seconde Guerre Mondiale

Selon des informations du Telegraph, la Fédération anglaise de football (FA) craint des débordements dans les tribunes lors du huitième de finale de l'Euro 2021, mardi (18h) à Wembley, entre l'Angleterre et l'Allemagne. Les supporters des Three Lions qui viendraient à entonner une fameuse chanson en référence à la Seconde Guerre Mondiale pourraient être bannis.

On connaît le goût prononcé des supporters anglais pour communier et chanter dans les stades. L'Angleterre recevra l'Allemagne mardi (18h) à Wembley pour l'un des chocs des huitièmes de finale de l'Euro 2021. Et selon des informations du Telegraph, les supporters anglais pourraient être bannis s'ils venaient à entonner des chants "discriminatoires et irrespectueux".

En cause plus précisément, un chant des supporters anglais, intitulé Ten German bombers, sur un air de She'Il Be Coming Round The Moutain, avec des paroles faisant référence à la Seconde Guerre Mondiale. Sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate n'a pas hésité par le passé à prendre position au sujet de ce chant: "C'est inacceptable. Nous avons quitté cette époque. Les gens qui font ça, ils ne nous représentent pas en tant qu'équipe."

Déjà des précédents

Ce chant a été déjà entendu à Wembley lors de la victoire de l'Angleterre (1-0) face à la Croatie, en ouverture de l'Euro. "Nous encourageons toujours nos fans à soutenir positivement l'équipe, et cela inclut de soutenir l'Angleterre, de la bonne manière, avant, pendant et après le match", a déclaré la FA dans des propos rapportés par le Telegraph.

"Ce message sera à nouveau rappelé avant le match de mardi, tout en remerciant les fans de leur soutien, ajoute la Fédération. Nous condamnerons également fermement tout comportement discriminatoire ou irrespectueux au stade de Wembley, et nous prendrons des mesures le cas échéant alors que nous essayons de garantir que tous les matchs de l'Angleterre soient une expérience sûre et agréable." Lors d'un précédent Allemagne-Angleterre en 2017, des supporters anglais avaient déjà entonné ce chant pendant une rencontre se jouant à Dortmund.