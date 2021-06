Croatie-Ecosse en direct: Croates et Ecossais doivent absolument gagner ce soir

Dalic effectue quatre changements, Brozovic de retour

Le sélectionneur croate Zlatko Dalic effectue quatre changements dans son onze de départ en reléguant Vrsaljko, Kramaric, Brekalo et Rebic sur le banc au profit de Juranovic, Brozovic, Vlasic et Petkovic, tous titulaires. Perisic, Kovacic et Modric sont bien présents pour tenter de décrocher la qualification !