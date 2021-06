Euro: De Ligt "se sent responsable" de l’élimination des Pays-Bas

Matthijs de Ligt a fait son mea culpa après son exclusion face à la République tchèque, ce dimanche, en 8e de finale de l’Euro 2021 (0-2). Le défenseur central des Pays-Bas estime avoir précipité la sortie de route de son équipe.

Il a un peu craqué, sur ce coup. Il faut bien l’admettre. Après avoir perdu ses appuis lors d’un duel avec Patrick Schick, Matthijs de Ligt a écarté volontairement le ballon de la main en tombant. En position de dernier défenseur. Un geste insensé qui lui a logiquement valu un carton rouge lors de Pays-Bas-République tchèque, ce dimanche, en 8e de finale de l’Euro. Le tableau d’affichage affichait alors 0-0 à la 52e. Mais cette exclusion a complétement plombé les Oranje, qui ont fini par s’incliner face à des Tchèques solides et réalistes (0-2).

Un scénario cauchemardesque pour le défenseur central de la Juventus, qui a fait son mea culpa après la rencontre. "J'avais l'action sous contrôle, a-t-il expliqué sur NOS. La balle arrive. Je laisse le ballon rebondir. Je tombe au sol et suis bousculé, ce qui m'oblige à me servir de mes mains. Ce moment change la donne et je m'en sens responsable. J'ai vu comment les gars se sont battus ensuite et j'en suis fier. Mais je me sens mal par rapport à cette action".

"Nous étions déjà en vacances", tacle Wijnaldum

Une frustration partagée par Georgino Wijnaldum. Le nouveau joueur du PSG, capitaine des Pays-Bas, n’a pas du tout aimé le visage affiché par ses partenaires à Budapest. "Tout est de notre faute: on donne des buts, on ne marque pas nos occasions, regrette-t-il. Après le rouge, nous avons eu un sentiment d'impuissance, il était impossible de mettre la pression. Nous n'arrivions pas à ressortir le ballon. C'est vraiment fou parce que nous avions l'impression de monter en puissance depuis le début du tournoi. Aujourd'hui, nous étions déjà en vacances (…) C'était un ‘off-day’ (un match sans). On a oublié de se créer des occasions, ce qui est la base en football. L'exclusion de Matthijs a forcément rendu les choses plus difficiles. Mais c'était laborieux. On avait débuté le tournoi en étant très convaincants lors de la phase des poules, après avoir subi beaucoup de critiques lors des matches de préparation. Cela nous avait donné confiance, ce qui rend la défaite de ce soir très douloureuse".