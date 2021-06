Euro 2021: élimination surprise des Pays-Bas par les Tchèques

La République tchèque rejoint le Danemark en quarts de finale de l'Euro, après avoir éliminé les Pays-Bas (2-0) ce dimanche à Budapest. Nouvelle désillusion pour les Néerlandais en grande compétition.

On connaît donc la première affiche des quarts de finale de l'Euro 2021, et elle est plutôt surprenante. Au lendemain de la qualification fracassante du Danemark (4-0 contre le pays de Galles), c'est un autre scénario surprise qui s'est dessiné à Budapest, avec la victoire de la République tchèque contre les Pays-Bas (2-0). Un premier gros, aux airs de prétendant, prend donc la porte dans ce tournoi.

De nouveau dans son 3-5-2 qui fait tant jaser (en mal) au pays, les Oranje se présentaient en favoris. Même si les Tchèques avaient des arguments à faire valoir et avaient en tête leur match nul contre la Croatie vice-championne du monde (1-1) et une courte défaite face à l'Angleterre (1-0). Dans un registre très physique avec des contres très dangereux, la sélection de Jaroslav Silhavy a fait mal aux Pays-Bas.

Le tournant: le carton rouge de De Ligt

S'il fallait dégager un tournant dans cette rencontre assez fermée, ce serait sans doute le carton rouge de Matthijs de Ligt à la 55e minute, pour une main maladroite plus que vicieuse mais tout à fait sanctionnable. En position de dernier défenseur lors de son duel avec Patrik Schick, le joueur de la Juve trébuche. En tombant, il retient le ballon de la main, un geste qui lui a valu d'être expulsé, après consultation du VAR.

Quatrième but de Schick

Fort logiquement, derrière, les Tchèques ont profité de quelques brèches supplémentaires. Dont une exploitée et surtout convertie à la 68e, avec l'ouverture du score signée Tomas Holes sur un centre de Barak dévié de la tête par Kalas. Petit filet et douche froide pour les Oranje.

Trop imprécis dans la relance, à l'image d'un Frenkie De Jong pas dans son meilleur jour, peu inspirés offensivement, à l'instar de Memphis Depay, les Néerlandais ont craqué une deuxième fois à la 80e. C'est l'inévitable Patrik Schick qui a claqué son quatrième but du tournoi, servi par Holes, qui a parfaitement exploité un long dégagement de son gardien.

Encore une désillusion pour les Oranje

2-0 pour la première grosse surprise de cet Euro, au lendemain de la victoire compliquée et en prolongation de l'Italie face à l'Autriche (2-1). Encore une désillusion pour les Pays-Bas, non qualifiés pour l'Euro 2016 puis la Coupe du monde en Russie et qui pouvaient pourtant espérer profiter d'être dans la partie de tableau la moins dense de cet Euro.

Sur le même sujet Le Danemark, la belle surprise de l'Euro 2021, écrase le pays de Galles et file en quarts

Les Néerlandais se sont vus un peu trop beaux... comme trop souvent en grandes compétitions. Frank de Boer, déjà très critiqué pour sa propension à jouer en 3-5-2 en reniant l'intouchable 4-3-3, pourrait bien en faire les frais. On aura finalement un quart de finale inattendu samedi prochain, entre le Danemark et la République tchèque, à Bakou. Avec un rêve pour les coéquipiers de Patrik Schick: déjouer les pronostics jusqu'au bout pour tenter de faire au moins aussi bien qu'en 1996, avec une finale.