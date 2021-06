France-Suisse: la compo probable des Bleus en 3-5-2

C'est dans un schéma en 3-5-2 que les Bleus pourraient se présenter ce lundi face à la Suisse, à Bucarest, en huitième de finale de l'Euro 2021. Avec Clément Lenglet dans l'axe de la défense.

A la veille de son huitième de finale de l'Euro 2021 face à la Suisse, l'équipe de France a travaillé un 3-5-2 à l'entraînement ce dimanche soir. Pendant l'opposition, à dix contre dix, il n'y avait pas d'arrière gauche. Lucas Hernandez, touché et sorti à la pause contre Portugal mercredi (2-2), n'a pas participé à cette opposition. Mais le joueur du Bayern Munich s'est entraîné à part, avec ballon. Adrien Rabiot, lui, était avec les remplaçants pendant l'opposition, puisqu'elle s'est déroulée à dix contre dix.

Lenglet dans l'axe

En conférence de presse, dans l'après-midi, Didier Deschamps a confirmé que l'équipe de France pourrait évoluer avec une défense à trois centraux face aux Suisses, à Bucarest. "C'est une option, qui peut être prise ou pas, a indiqué le sélectionneur des Bleus. Je l'ai fait à l'automne. Le choix que je fais, c'est pour être le plus dangereux possible pour l'adversaire." Dans ce schéma, l'axe de la défense pourrait être occupé par Clément Lenglet, avec Presnel Kimpembe à sa gauche et Raphaël Varane à droite.

Sauf surprise, Benjamin Pavard va retrouver une place de titulaire, alors que Lucas Hernandez est en balance avec Adrien Rabiot pour démarrer comme piston gauche. Paul Pogba et N'Golo Kanté sont attendus au milieu, avec Antoine Griezmann dans un rôle de numéro dix, en soutien de Kylian Mbappé et Karim Benzema. Diminués, Lucas Digne, Jules Koundé et Marcus Thuram seront eux absents. Pour rappel, le vainqueur de ce France-Suisse affrontera l'Espagne ou la Croatie en quarts de finale.

La compo probable des Bleus :

Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Kanté, Pogba, Hernandez (ou Rabiot) - Griezmann - Mbappé, Benzema