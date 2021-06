Euro: Schick raconte son but de légende avec la République tchèque

Auteur d’un doublé dont un but extraordinaire contre l’Ecosse ce lundi (0-2), l’attaquant tchèque Patrik Schick a raconté à la télévision tchèque ce moment d’anthologie, qui restera à un coup sûr l’un des plus beaux de l’histoire de l’Euro.

"J’ai joué ce match environ trois fois dans ma tête, j’avais imaginé différentes situations, et le deuxième but a été la cerise sur le gâteau." S’il espérait connaître des débuts rêvés à l’Euro, Patrik Schick n’avait probablement pas imaginé une telle entrée en matière.

Auteur du but du tournoi, déjà, d’une frappe somptueuse juste après le milieu de terrain lundi face à l’Ecosse (0-2), l’attaquant tchèque est entré dans l’histoire du tournoi. A la télévision tchèque, il a raconté ce moment d’anthologie, un lob marqué de plus de 45 mètres qui est le but le plus lointain jamais inscrit dans un championnat d’Europe.

"J’ai jeté un œil, j’ai vu que le gardien était en dehors de la surface"

"Le ballon a rebondi, le gardien était assez avancé, se rappelle le Tchèque de 25 ans. J’ai jeté un œil, j’ai vu qu’il était en dehors (de la surface) donc j’ai frappé." Raconté comme ça, cela a l’air plutôt simple, finalement. Son sélectionneur, Jaroslav Silhavy, s’est lui arrêté sur le "génie" du joueur du Bayer Leverkusen, impliqué sur 10 buts lors de ses 9 dernières titularisations avec la République tchèque (8 buts, 2 passes décisives).

"En deuxième période, on a vu le génie de Patrik Schick, a assuré Silhavy à la télévision locale. On sait que c’est un génie, qui sait marquer des buts, c’est pour ça qu’il est là. Evidemment, le second but est extraordinaire. On voit rarement des buts du milieu du terrain. C'est un joueur incroyable et ce ne sont pas les derniers buts qu'il va marquer ici." Un but mémorable qui n'a visiblement pas couper la chique au sélectionneur.