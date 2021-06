Euro: Ecosse-République Tchèque en direct

La République tchèque sans surprise

Côté tchèque, pas de surprise dans le onze de départ. On retrouve notamment les deux joueurs de West Ham, Coufal et Soucek, et Patrik Schick en pointe.

La composition de la République tchèque: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Kral, Soucek - Masopust, Darida, Jankto - Schick.