Angleterre-Danemark: Sterling répond à la polémique sur son penalty

Si l'Angleterre s'est qualifiée pour la finale de l'Euro 2021 en éliminant le Danemark, Raheem Sterling assure que le penalty sifflé sur lui en prolongation. Une réponse à la polémique.

Y avait-il ou non penalty sur Raheem Sterling? L'Angleterre ne va pas se poser longtemps la question, le Danemark la gardera sans doute un moment en mémoire, après la qualification des Anglais pour la finale de l'Euro 2021 grâce à leur victoire sur les Danois (2-1 après prolongation).

Le but de la victoire a été inscrit en deux temps par Harry Kane, qui avait pour charge de transformer le penalty sifflé sur Sterling à la 102e minute. Une décision arbitrale qui semble généreuse, même si les images montrent qu'il y avait effectivement contact sur l'ailier de Manchester City dans la surface de réparation.

"C'est une performance majeure"

"Il y avait absolument penalty, je suis entré dans la surface, il a placé sa jambe en opposition et il y avait clairement penalty", répond Raheem Sterling sur ITV après la rencontre. Sans répondre à l'autre polémique, avec la présence de deux ballons sur le terrain au moment de cette même action.

L'international anglais retient la qualification. Mais vise aussi plus loin: "C'est un pas de plus dans la bonne direction. Quand on sera de retour au vestiaire, ce sera fini. Il faudra se concentrer sur le week-end maintenant, y aller pas à pas, c'est ce qu'on doit faire. [...] C'est une performance majeure. On a dû aller puiser profondément, c'est la première fois qu'on encaissait un but dans l'Euro. On a pu égaliser et on savait qu'on devrait être patients. Avec les jambes qu'on a dans l'équipe, l'agressivité, la puissance, on savait qu'on pouvait les surpasser et on a eu le penalty à la fin." Polémique ou pas, l'Angleterre s'offre la première finale de son histoire dans un Euro.